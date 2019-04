Sebastian Täger hat es zur Chefsache gemacht: Am Ende zumindest seiner werktäglichen Arbeitswoche hat der Leiter der Kommunalverwaltung noch selbst mit Hand angelegt, als Bösenseller Feuerwehrleute zum ehemaligen Sparkassengebäude ausgerückt waren. Dort herrschte am Freitagabend nicht Gefahr in Verzug, sondern vielmehr stand der symbolische Startschuss für den Umbau der ehemaligen Filiale des Kreditinstitutes an. Dort heißt es künftig Zocken statt Zaster und Chillen statt Sparen. Denn der Ökumenische Jugendtreff will dort, wie berichtet, ein neues Domizil errichten.

Die Finanzierung steht

Wie das genau aussehen soll, ist zwar noch nicht in allen baulichen Details geklärt, so die Mitteilung der Gemeinde Senden, doch die innenstehenden Leichtbauwände sollen auf jeden Fall entfernt werden. Das ist eine Voraussetzung dafür, dass es bald mit der Umgestaltung im Erdgeschoss losgehen kann. Wichtigster Anlaufpunkt für die Kinder und Jugendlichen des Ortsteils soll ein Begegnungsbereich für ein Jugendcafé sein. Daneben soll ein Raum als Büro oder Besprechungsraum zur Verfügung stehen. Die Finanzierung des Umbaus ist gesichert. Die Gesamtkosten schätzt die Gemeinde auf circa 86 000 Euro. Ein Viertel davon, so ihre Mitteilung, übernimmt der Kreis.

„Hang loose“ soll umziehen

Ein Auge auf das Sparkassengebäude hatte der Ökumenische Jugendtreff, Träger des Jugendkellers „Hang loose“ an der Bösenseller Grundschule, geworfen, als klar war, dass sich das Kreditinstitut dort zurückzieht. Bereits im vorigen September wechselte bei der Immobilie der Besitzer.

„ Das ist ein exzellenter Platz, um ein Bürgerhaus einzurichten. Das ist ein exzellenter Platz, um ein Bürgerhaus einzurichten. “ Georg Jacobs zu den langfristigen Plänen für das Areal an der Espelstraße

Wie die Gemeinde als neue Eigentümerin die Liegenschaft ausschöpft, ist noch offen. Denn auf Initiative der CDU laufen Überlegungen, das Areal intensiver zu nutzen. „Das ist ein exzellenter Platz, um ein Bürgerhaus einzurichten“, betont Georg Jacobs , CDU-Ratsherr und Vorsitzender des Bezirksausschusses Bösensell im Gespräch mit den WN. Auf Anfrage der Lokalredaktion stellt er aber klar, dass das Gebäude zu erweitern sei, um noch ergänzende Angebote für Bösensell zu schaffen.

Das ehemalige Sparkassengebäude wandelt sich zum Jugendtreff. Foto: di

Anders als das Gelände des ehemaligen Lehrschwimmbeckens sei der Standort an der Espelstraße gut geeignet, um dem (Vereins-)Leben am Ort einen Anlaufpunkt zu bieten. Als Nutzer, der dem bisherigen Schalterraum künftig einen neuen Stempel aufdrückt, fungiere das Jugendzentrum. Eine „temporäre Mitnutzung“ der Räume könnte der Kolpingsfamilie eingeräumt werden, ergänzt Jacobs.