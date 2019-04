Mit voller Power in den Endspurt

Wummernde Bässe, Sonnenbrillen, soweit das Auge reicht, und jede Menge Party-Stimmung: Mit Trillerpfeife, Megaphon und einem grellen Meer aus Neon und Leoparden-Print stimmten sich die angehenden Abiturienten des Joseph-Haydn-Gymnasiums auf die letzte Schulwoche ihres Lebens ein.

Unter dem Motto „bad taste“ erschienen die Absolventen in spe mit Hüpfbällen, in Schlabber-Look und Farbkombinationen, bei denen sich Heidi Klums Nackenhaare aufstellen würden.

Allerdings handelte es sich bei ihrem Musikgeschmack keineswegs um einen „bad taste“: unter anderem zu Hits wie „Helikopter 117“ und „Candy Shop“ wurde ausgelassen getanzt – natürlich auch mit den begeisterten jüngeren Schülern, die zudem dazu vergattert wurden, sich der riesigen Polonaise durch das gesamte Schulgebäude anzuschließen.

Vermutlich fiel der Q 2-Stufe das frühe Aufstehen für die Schule in den gesamten zurückliegenden 12 Jahren noch nie so leicht wie diese Woche. Denn: Bereits um halb acht trafen sich die ambitionierten Party-People gestiefelt und gestirnt – in diesem Fall anstatt mit Stiefeln in „Adiletten“ und „Badelatschen“ – um sich selbst schon am Sportplatz abzufeiern. Nicht wenige von ihnen hatten da schon ein gemeinsames Earlybird-Frühstück mit Kaffee und Ankurbelndem hinter sich.

In der Schulaula angekommen, freuten sich die Zwölftklässler besonders über den Triumph, weniger beliebte Fächer endgültig überstanden zu haben. So wurde zum Beispiel „Nie wieder Spanisch!“ voller Inbrunst in die Lautsprecher gebrüllt – da konnte sich auch der ein oder andere Lehrer ein wohl wissendes Schmunzeln nicht verkneifen.