An Ecken stoßen sich die Bürger

Sie brauchen nicht nur Wissen und Erfahrung, sondern auch Nerven wie Drahtseile, die Männer (und Frauen) der kommunalen Bauverwaltung. Denn nicht weniger als die Quadratur des Kreises wird von ihnen verlangt, täglich und flächendeckend: Senden soll sich herausputzen, von den Tiefen der Kanalisation an der Gartenstraße über das Ufer des Kanals bis zur Dachspitze des künftigen Bürgerhauses Haus Palz. Und als wenn das unter laufendem Betrieb des quirligen Gemeinwesens nicht schon genug wäre, mischen sich auch noch die Bürger ein. Oder die Politiker.

So geschehen am Rande der Haushaltsverabschiedung im Gemeinderat. Die Etatreden waren kaum verhallt, da gaben mehrere Mandatsträger zu Protokoll, dass Bürger ihnen zugetragen hätten, mit der Führung des Radweges an der Stever nicht zufrieden zu sein. Nicht mal ganz fertig, diese Etappe im Bereich von Friedenskirche und Lebenshilfe – und schon fängt das Motzen, Meckern, Monieren an.

Doch: Ganz unrecht haben die aufmerksamen Bürger nicht. Denn wer an dem Fluss vorbeiradelt, der sich in seinem gesamten Verlauf wieder mehr schlängeln soll, wundert sich über die scharfen Kanten, die der Radweg dort beschreibt. Da trifft die blanke Geometrie auf Mutter Natur, ein zackiger Pflasterpfad auf das mäandrierende Gewässer . . .

So sehen und bedauern es jedenfalls manche Bürger und auch ein fast immer radelnder Reporter. Als dieser an Ort und Stelle Passanten befragt, kommen kaum lobende Worte. Sondern: „Zu eckig“ heißt es über die Wegeführung, die Allee sollte beiderseits mit Bäumen versehen werden, es wirke „zu städtisch und wenig natürlich“, macht exemplarisch eine Sendenerin geltend.

Echt fies: Da werden Pläne umgesetzt, die – wie die Bauverwaltung betont – den Politikern in den parlamentarischen Gremien vorlagen, und dann hagelt es im Nachhinein Beckmessereien.

Erwin Oberhaus , Projektleiter für dieses Vorhaben beim kommunalen Bauressort, gibt aber nicht nur zu bedenken, dass die Entscheidungsträger wussten, worüber sie zu befinden hatten. Vielmehr weist er auch darauf hin, dass der Radweg, der für manche am Pranger steht, Teil einer Gesamtmaßnahme in diesem Stever-Abschnitt ist: Dazu gehört auch die „Terrasse“, durch die der Fluss besser erlebbar sein soll. Die Aufenthaltsfläche am Wasser wurde aus Fertigbetonteilen errichtet, die ebenfalls geometrischen Standardmaßen gehorchen. Eine rundere, organisch und natürlich wirkendere Ausformung hätte die Kosten noch oben getrieben. „Das wäre teurer geworden“, unterstreicht Oberhaus.

Und wenn denn der Zugang zur Stever – der schon seit Herbst vorigen Jahres bis auf Restarbeiten wie die endgültigen Geländer fertig ist – eher geometrisch, Lego-stein-mäßig daherkommt, dann ergibt sich nur dann ein stimmiges Gesamtbild, sofern auch der Radweg dieses „Design“ übernimmt. Mit diesem Einwand hat der Vertreter des Bauamtes recht. Und wenn erst das Grün mehr sprießt und sich die Auen an der flott fließenden Stever auch in diesem Bereich gebildet haben, hat sich die Empörung über die zu scharfen Kurven sicher längst abgemildert. Denn eines wissen der radelnde Reporter und seine Drahteselkollegen auch: Selbst bei forscherem Fahren verlangt der Weg keine gewagten Lenkmanöver.