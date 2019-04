In der gut gefüllten Aula des Joseph-Haydn-Gymnasiums zeigten am Dienstag große und kleine Künstler im Rahmen des Frühlingskonzerts ihr musikalisches Können. Den Anfang machten die jüngsten Schüler der Schule. Nach gerade einem Dreivierteljahr Orchesterarbeit glänzte die Bläsergruppe der Klasse fünf und zauberte „Gorillas im Nebel“ in die Aula, heißt es in der Mitteilung der Schule, in Anspielung auf den Soundtrack zum gleichnamigen Film.

Weitere Stücke wie die englische Nationalhymne und der „Star Wars“-Soundtrack folgten und überzeugten die Zuhörer. Neben Solisten am Saxofon (Clara Hofmann und Nelson Piroth) sowie am Klavier (Nikita Wilhelm) zeigten auch die Brass-Band und der Chor der Jahrgangsstufe zehn, was sie in den vergangenen Wochen und Monaten einstudiert hatten. Den Abschluss bildete die Bläsergruppe der Klasse sechs. Mit „Bohemian Rhapsody“ und „Thriller“ hatten sie recht anspruchsvolle Musikstücke für diesen Abend vorbereitet.

„Wir haben viel Energie in diese Stücke gesteckt, aber die Arbeit hat sich wirklich gelohnt“, resümierte Musiklehrerin Monika Kleinhenz die Leistung ihrer Bläsergruppe. Kleinhenz hatte mit ihren Kollegen Jörg Bitting und Christoph Jansen das Frühjahrskonzert vorbereitet und mit Beiträgen bereichert.