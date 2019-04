Die Jahreshauptversammlung von BW Ottmarsbocholt 2019 war von der regen Mitwirkung der Frauen und Jugendlichen geprägt. Wie etwa in der Fußballabteilung, die eine starke Mädchen-Präsenz zählt – auch in Kooperation mit dem VfL Senden – oder bei den Keglern, die nicht zuletzt dank der Frauen viele Siege einfuhren. Einen großen Zuwachs verzeichnete die Turnabteilung von BWO.

Die unverzichtbare Hilfe der Jugendlichen war in Kaiserau vom Fußball- und Leichtathletikverband FLVW mit einem Geldpreis geehrt worden. Für die Preisverleihung war ein Film über BWO gedreht worden, der nun bei der Jahreshauptversammlung im Sportlerheim Premiere hatte. Dort wurde er auf der großen Leinwand gezeigt – in Kürze werde er auch auf der Internetseite von BW Ottmarsbocholt zu sehen sein, so der Verein.

Für ihre 25-jährige Mitgliedschaft wurden Eva Maria Lau, Ulla Althoff, Tobias Harlake, Ralf Scharmann mit einer Urkunde und einem kleinen Geschenk geehrt sowie Leo Lindfeld für seine 50-jährige Treue zum Verein.