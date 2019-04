Der Bau einer neuen Trauerhalle auf dem Ottmarsbocholter Friedhof hat die entscheidende politische Hürde genommen. Der maßgebliche Gemeindeentwicklungsausschuss gab dem Projekt am Donnerstagabend ohne jede vorherige Diskussion mit den Stimmen von CDU und SPD seinen Segen. UWG und FDP enthielten sich, die Vertreter der Grünen stimmten dagegen. Damit kann die Verwaltung den Bauantrag, der inhaltlich den Empfehlungen des Bezirksausschusses aus der vergangenen Woche entsprechen wird, nun beim Kreis einreichen.

Die Gesamtkosten bezifferte der stellvertretende Bauamtsleiter Klaus Mende inklusive Klinkerfassade, die es laut Mehrheitsbeschluss geben soll, auf 480 000 Euro – wenn alles an Fremdfirmen vergeben werde. Der Betrag sinkt aber bereits um 94 000 Euro durch von der Gemeinde erbrachte Leistungen der Architektin und des Bauhofs.

Des Weiteren hat Mende Eigenleistungen der Bürger in die Finanzierung eingeplant. Hierdurch ließen sich Einsparungen in einer Größenordnung von „maximal“ 75 000 Euro erzielen, so das Ergebnis seiner überschlägigen Kalkulation. „So etwas wäre bestenfalls denkbar“, so Mende. Ob diese Summe dann tatsächlich erreicht werde, stehe auf einem ganz anderen Blatt. Baubeginn sei ja erst Anfang 2020, und dafür könne man zum jetzigen Zeitpunkt noch von niemandem konkrete Zusagen erwarten.

„Auf den Versammlungen, wo ich das Projekt vorstellen durfte, war die Bereitschaft zur Mitarbeit aber sehr groß“, erklärte der Projektleiter auf WN-Nachfrage. „Von daher bin ich zuversichtlich, dass diese Summe nicht völlig aus der Luft gegriffen ist.“

Auf Anfrage unserer Zeitung, wie es sich mit dem vom Sozialwerk St. Georg in Aussicht gestellten Zuschuss verhalte, sagte Mende, dass er hier nach wie vor keine Zahlen nennen wolle, weil ihm bis dato noch keine schriftliche Zusage vorliege. Anders verhalte es sich bei der katholischen Kirche, die definitiv 10 000 Euro beisteuern werde.