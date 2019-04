Im Rahmen des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes stellt die Gestaltung des Laurentiusplatzes ein Kernstück dar, wie es der Vorsitzende des Gemeindeentwicklungsausschusses, Gerd Gebauer , am Donnerstagabend formulierte. Eindeutiger Blickfang ist dabei – am Ende der Herrenstraße mit ihrer Flaniermeile gelegen – die St.- Laurentius-Kirche.

Um deren Glanz bei Dunkelheit besser zur Geltung kommen zu lassen, wurde vor einiger Zeit ein „Lichtmasterplan“ erstellt. Daraus hat die Bremer Stadtplanerin Anke Deeken ein erstes Beleuchtungskonzept entwickelt, das der Ausschuss nun in Augenschein nahm. Für das „Probeleuchten“ legten die Politiker eine Spätschicht ein. An dem Ortstermin nahmen auch Mandatsträger der Kirchengemeinde teil.

„Hier wird etwas auf den Weg gebracht, was unser aller Zustimmung gefunden hat“, fasste Gebauer anschließend die Reaktionen zusammen. Es freue ihn außerordentlich, dass die Politik sich hier auf einer Linie mit der Pfarrei – von der unter anderem der Architekt Markus Stutenkemper zugegen war – befinde.

Das Konzept besteht aus drei Komponenten: zunächst eine Beleuchtung des Platzes mit Lichtstelen. Sie stehen am Platzrand, vor dem Kirchturm, sowie – in Form von Pollern – an den Seiteneingängen und der Sakristei. Die Kugelleuchten werden entfernt. Dazu kommt eine Unterleuchtung des „Tanzenden Bandes“, die auf dem Boden um die Kirche läuft. Dritte Komponente ist die Anstrahlung der Kirchenfassade mit Bodeneinbauleuchten. Außerdem werden der Turmhelm und der Dachreiter beleuchtet.

Zum Einsatz kommen LED-Lampen mit Verbräuchen von meist nur 15 Watt. Dieser sehr begrenzte Lichtkegel reduziere auch die Anziehungskraft auf nachtaktive Insekten auf ein Minimum. Das gelte auch für die Strahler für Turm und Dachreiter, wo Techniken verwendet würden, „die wirklich sehr genau fokussiert werden können“, so Stadtplanerin Deeken.

Dauerhaft wegfallen werden die Parkplätze auf der Seite zur Herrenstraße zwischen den Linden, die bislang dort vorhandene Pflasterung wird durch eine offene Oberfläche ersetzt. „Um die Bäume zu schützen“, so die Stadtplanerin. Als Ersatz sind bereits zusätzliche Parkflächen zwischen Pfarrheim und Schulstraße geschaffen worden.