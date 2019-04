Laute, aber friedliche „Abikalypse“

Heulende Sirenen und ohrenbetäubende Beats bei Konfettiregen ohne Ende: Für den einen oder anderen Sendener klangen die nicht zu überhörenden Geräusche am Freitagvormittag vielleicht nach dem nahenden Weltuntergang, nicht aber für die angehenden Abiturienten des Joseph-Haydn-Gymnasiums Senden: Unter dem Motto „Abi­kalypse“ schmissen die Schüler eine Party, wie sie die ehrwürdige Institution bislang kaum erlebt haben dürfte: Falls die Jugendlichen in den vergangenen zwölf Jahren so viel Energie in ihre Schulkarriere gesteckt haben, wie in ihre Abi-Sause, müsste die gesamte Stufe einen grandiosen 1,0-Abschluss schaffen.

Allein die unzähligen Unterrichtsstunden der zurückliegenden Jahre überstanden zu haben, war für die Jugendlichen Grund genug, den letzten Schultag zu einem monumentalen Erlebnis zu machen. Ein Schüler meinte dazu: „Der Weltuntergang wäre leichter, als es die Schulzeit gewesen ist.“

„Abikalypse“ am Sendener Gymnasium 1/32 Abiturienten des Joseph-Haydn-Gymnasiums feiern das Ende ihrer Mottowoche „Abikalypse“ Foto: Hella Harhues

An Letzterem waren auch die Lehrer scheinbar nicht ganz unschuldig, zumindest den Aufgaben nach zu urteilen, die es von den Pädagogen zu bewältigen galt. Allein, um in das Schulgebäude zu gelangen, wurden Teile des Lehrerkollegiums verpflichtet, sich vor den Augen der gesamten verzückt grinsenden Schülerschaft durch einen Parcours zu quälen, den sonst nur wahre Überlebenskünstler meistern.

In der Schulaula ging es neben der Aufführung des „Abi-Tanzes“ mit jeder Menge Spielen weiter, bei denen nicht nur Geschicklichkeit und Schnelligkeit der Lehrer getestet wurden. Sie mussten zudem unter Beweis stellen, wie gut sie ihre Schützlinge und deren Unfug über die Jahre kennengelernt haben.

Geschichten kamen ans Licht, die reif für eine Verfilmung wären: Zum Beispiel wurde an den „Prisonbreak“ erinnert, bei dem eine Gruppe übermütiger Schüler nachts auf Stufenfahrt aus einem drei Meter hohen Fenster geklettert war, um Late-Night-Shoppen zu gehen. Doch sobald am Freitag die ersten Töne von „Time to say Goodbye“ ertönten, mischte sich Wehmut in die Euphorie. Den angehenden Abiturienten wurde bewusst, dass das Kapitel der gemeinsamen Schulzeit ein Ende findet: Jetzt beginnt ein neuer Lebensabschnitt in der „post-abikalyptischen Welt“.