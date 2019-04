Brisante Hinterlassenschaft im Boden: Am Nanette-Streicher-Weg ist am heutigen Montag eine Granate gefunden worden. Nach ersten Angaben vor Ort soll sie 30 Zentimeter lang und bei Arbeiten in einem privaten Garten freigelegt worden sein. Ein Landschaftsgärtner hatte eine Fräse verwendet, in die der metallische Gegenstand geriet.

Der Löschzug Senden, DRK-Rettungsdienst und die Polizei rückten gegen 14.45 Uhr aus. Zunächst wurde die Fundstelle weiträumig abgesperrt; die Kita-Buskamp musste aber nicht geräumt werden.

„Das ist definitiv ein Fall für den Kampfmittelräumdienst“, betonte eine Mitarbeiterin der Gemeinde, die die Experten sofort alarmierte. Die Fachleute, die zur Bezirksregierung gehören, waren schnell vor Ort. Bereits gegen 16.10 Uhr rückte der Kampfmittelräumdienst wieder ab, teilt die Feuerwehr Senden auf Anfrage mit. Die Granate wurde nicht vor Ort entschärft, sondern abtransportiert. Es soll sich um britische Munition aus dem Zweiten Weltkrieg handeln, die noch voll funktionstüchtig gewesen sei, lauteten weitere Informationen.