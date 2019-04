Sie war Augenzeugin – und zwar noch bevor die Nachricht in sozialen Netzwerken und Nachrichtenkanälen rund um den Globus katapultiert wurde. Lisa Bolz , in Ottmarsbocholt aufgewachsen und nach dem Abi am Joseph-Haydn-Gymnasium zum Studium nach Frankreich gegangen, war zufälligerweise in der Nähe von Notre-Dame. „Ich habe den Brand aus unmittelbarer Nähe gesehen“, berichtet sie auf Anfrage der WN , für die sie selbst als freie Mitarbeiterin tätig war.

Als „schreckliches Ereignis“ bezeichnet sie das Feuer in der Kathedrale, die historische und symbolische Bedeutung habe. Wie viel ihr der Sakralbau auf der „Ile de la Cité“ bedeutet, zeigt sich nicht zuletzt daran, dass sich die Medienwissenschaftlerin für einen früheren Bericht aus Paris so fotografieren lassen hat, dass Notre-Dame im Hintergrund empor thront. Ein imposanter Anblick, der vorerst passé ist.

„Am Montagabend war es sehr surreal, Notre-Dame de Paris brennen zu sehen“, schildert die wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Sorbonne. Die Sorgen: Man habe nicht gewusst, wie lange der Brand wüten, ob die Türme den Flammen standhalten würden und wie viel überhaupt von dem Denkmal zu retten wäre.

Im Arbeitsalltag an der Universität sei der Brand als Gesprächsthema inzwischen nicht mehr so präsent – „vielleicht auch, weil doch viel von der Kirche erhalten geblieben ist und weil der Wiederaufbau gesichert zu sein scheint“, so Bolz. Die Unterstützung, die von vielen Seiten für den Wiederaufbau angeboten ist, hält die Halb-Französin für naheliegend: „Ich denke, dass die Solidarität darauf beruht, dass die Kathedrale weltweit symbolisch von Bedeutung ist, nicht nur für Frankreich.“

Erleichtert seien die Menschen eher deshalb, weil die Katastrophe zwar einen hohen Sachschaden verursacht, aber keine Todesopfer gefordert habe. Angesichts dessen, wie eng Paris bebaut sei, „hätte viel Schlimmeres passieren können“. Deshalb betont Bolz: „Da kann den Einsatzkräften nicht genügend gedankt werden!“