Die Besprechung des Baustabs fand am letzten Arbeitstag vor Ostern statt. Und obschon dieses Meeting von Technikern, Handwerkern und dem Architekten Eckhard Scholz alle 14 Tage ansteht, bot es am Gründonnerstag eine doppelte Überraschung: Erstens kamen mit Bürgermeister Sebastian Täger und Susanne Espenhahn, die das ehrenamtliche Engagement in der Gemeinde betreut, zwei Gäste mit einer netten Geste zum Haus Palz – einem Dankeschön an die tatkräftigen Helfer des Heimatvereins. Zweitens hielt Scholz eine Neuigkeit zum Zeitplan der Umgestaltung bereit.

Demnach sollen Sanierung und Umwandlung des stattlichen Denkmals bereits Ende kommenden Jahres abgeschlossen sein, sagte der Architekt den WN.

Daran, dass dieser ambitionierte Fahrplan umgesetzt werden kann, haben der Heimatverein Senden, aber auch örtliche Handwerker und Betriebe gehörigen Anteil. Denn sie steckten schon 450 Stunden Arbeitszeit in das Projekt. Für Täger bedeutet das nicht nur, dass Kosten gespart werden. Vielmehr entspricht der Einsatz der Ehrenamtlichen anstelle von rabiaten Rückbau-Profis auch dem „Geist“ des Gemäuers. „Das braucht viel Fingerspitzengefühl“, so Täger über das Entfernen von Innen- und Außenputz, Böden, Tapeten und Heizkörpern. Denn das mit Abstand älteste Gebäude in Sendens Ortskern birgt so manches bauliche Geheimnis, das insbesondere Karl Schulze Höping, Architekt und zweiter Vorsitzender des Heimatvereins, Schicht um Schicht freigelegt und dokumentiert hat. Die Untersuchungen des Bestandes fließen, im Schulterschluss mit den Denkmalpflegern, in den Bauantrag ein, der bald gestellt werden soll. Denn die eigentliche Verwandlung des Hauses aus dem Jahr 1572 soll im August baulich starten.

Lage, im Schatten von St. Laurentius und gegenüber der historischen Brennerei Palz, und die zur Verfügung stehende Fläche von 560 Quadratmetern lassen das Gildehaus für seine Funktion als Bürgerhaus und Haus der Begegnung als prädestiniert erscheinen. Das Gesamtkonzept hat schließlich auch die Fördermittelgeber überzeugt, die knapp zwei der insgesamt rund 2,7 Millionen Euro der Kosten zubuttern.

Als feste Nutzer zeichnen sich bisher Heimatverein, das Büro „EhrenWert“, Flüchtlingshilfe Senden, Bürgerbusverein und DLRG ab. Das Haus, das zwischen neuer Kanalterrasse und Ortskern liegt, soll aber auch vielen Einzelveranstaltungen ein Domizil bieten. Von Kultur bis Fortbildung und von Vereinstreffen bis Workshop – Haus Palz könnte den passenden Rahmen bieten. Und mit St. Laurentius auch lichttechnisch in Szene gesetzt werden. „Das wird klasse“, schwärmt der Bürgermeister.