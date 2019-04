Es war trocken in den vergangenen Tagen. Das merkte man deutlich, als die Mitglieder der Sendener Landjugend ( KLJB ) am Sonntagabend das Osterfeuer auf der Dümmerwiese entzündeten. Während sich in früheren Jahren das Feuer langsam durch den Holzhaufen fraß, stand er dieses Mal schnell voll in Flammen. Zuvor hatte Pfarrer Zakarias Sago , neuer Präses der Landjugend, das Feuer im Bürgerpark gesegnet. Rund 300 Besucher hatten sich auf der Dümmerwiese eingefunden, um dem traditionellen Schauspiel beizuwohnen. Sie wurden von der Landjugend mit Getränken und Würstchen versorgt.

Das Holz für das Feuer hatten Mitglieder der KLJB am Samstag von 13 Uhr bis 18 Uhr mit drei Treckern aus verschiedenen Haushalten und von mehreren Höfen abgeholt. Dieser Abend klang in gemütlicher Runde bei Familie Möllers aus.

Um 18 Uhr am Sonntag ging es los mit dem Aufbau von Getränkewagen und Grill, berichtete der Vorsitzende Daniel Entrup-Lödde. Außerdem wurde das Holz noch einmal umgeschichtet, um Tiere, die sich eventuell im Laufe des Tages den Gestrüppberg als Versteck erkoren hatten, zu vertreiben.

Ebenso wie in Senden brannten am Sonntagabend auch in Ottmarsbocholt und Bösensell die traditionellen Osterfeuer. In Ottmarsbocholt zeichnete einmal mehr der Junggesellenverein für die Vorbereitung und Durchführung des Brauchtums im Broholt verantwortlich. In Bösensell hatte erneut die Kolpingsfamilie auf den Hof Große Hellmann eingeladen.

Ebenfalls traditionell und genauso ehrenamtlich wie KLJB, Junggesellen und Kolping sorgten Feuerwehrleute der jeweiligen Löschzüge für die Brandwachen.