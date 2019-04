Ein übler Schreck in der Morgenstunde jagt Edda Wolken durch Körper. Denn schlagartig ist ihr bewusst: Während sie schlief ist ein Einbrecher in der Nacht auf Dienstag in ihr Haus eingestiegen. „Mir wurde ganz mulmig zumute“, sagt die Rentnerin wenig später im WN-Gespräch und schildert, wie sie den Einbruch entdeckt hat: „Ich bin um halb Sieben aufgestanden, um die Rollläden hochzulassen. Da war der Schacht vor der Terrassentür offen und das Abdeckgitter lag daneben. Da hatte ich sofort den Kaffee auf“, erzählt die Sendenerin.

Schnell erkannte die 77-Jährige, dass der Eindringling nicht nur im Keller auf Beutefang war. Denn im Erdgeschoss waren vor den Schranktüren stehende Bilder verrückt worden. Und im Obergeschoss standen die Türen offen. Ganz offensichtlich wurden nahezu alle Räume ihres Reihenhauses am Grottenkamp durchsucht, während sie im Schlafzimmer schlummerte.

Zu allem Überfluss muss die Rentnerin jetzt erst einmal ihre Haustür sichern, da der Einbrecher den Schlüssel gestohlen hat, ebenso eine teure 3D-Brille ihres Sohnes. Was außerdem fehlt, konnte die Rentnerin noch nicht sagen. Was sie erschreckt: „Das Absperrgitter ist schwer und war von innen mit zwei Ketten gesichert. Der muss vorher gewusst haben, welches Werkzeuge er dazu braucht.“

Nach dem Anruf bei der Polizei war die Spurensicherung schnell vor Ort. „Ich versetzte mich in die Lage des Täters und überlege, wie er vorgegangen ist und wo möglicherweise Spuren zu erwarten sind“, erklärt Gregor Stippel . Der Mitarbeiter der Spurensicherung hat am Grottenkamp unter anderem DNA-Spuren sowie Finger- und Schuhabdrücke gesichert. „Das volle Paket eben“, sagt Stippel. „Und wenn Sie im Rahmen der Aufräumarbeiten etwas finden, was hier nicht hingehört, melden Sie sich bitte“, forderte er die Rentnerin auf, eine wachsames Auge auf mögliche Spuren zu bewahren.

Ein wachsames Auge hatte Edda Wolken bereits vor einigen Wochen, als zwei unbekannte Frauen Fotos vor ihrem Haus schossen. Diesen Vorgang meldete sie seinerzeit der Polizei. Ob der Vorfall etwas mit dem Einbruch zu tun hat, ist allerdings ungewiss.

Björn Korte von der Pressestelle der Polizei rät auf jeden Fall zur Wachsamkeit: „Ein Anruf zu viel bei uns ist besser, als einer zu wenig. Dabei ist eine super Nachbarschaft ein super Einbruchschutz.“ Neben dieser Geistesgegenwart für auffällige Personen, Fahrzeuge und Vorfälle im Wohnumfeld empfiehlt Korte technische Präventionsmaßnahmen an Haus und Wohnung. „Unser Kommissariat Vorbeugung bietet eine kostenlose Schwachstellenanalyse vor Ort an“, so der Polizei-Sprecher. Ergänzend existiere eine Liste von Handwerksbetrieben, die sich auf Sicherungstechnik spezialisiert haben. Erfreulicherweise, so Korte, sei die Zahl der Wohnungseinbrüche in den vergangenen Jahren rückläufig. So tauchen in der Statistik 2018 für Senden 26 Fälle auf. 2017 wurden 51 Wohnungseinbrüche gemeldet. 2016 waren es 63.