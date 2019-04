Zeichnet sich in der Frage einer Nutzung des ehemaligen Bunkers an der Biete als Tiefgarage endlich eine Lösung ab? Bürgermeister Sebastian Täger sah in der jüngsten Sitzung des Gemeindeentwicklungsausschusses ein Licht am Ende des Tunnels. „Es geht voran“, sagte er.

30 Autos würden unter der Erde Platz finden. In der Vergangenheit war dies auch schon mal – vorübergehend – der Fall gewesen, wurde dann jedoch vom Kreis Coesfeld wegen gravierender brandschutz- und lüftungstechnischer Mängel untersagt. Wenn es nun darum geht, die Vorschriften durch entsprechende Baumaßnahmen zu erfüllen, „sind wir ja eigentlich nur unbeteiligte Dritte“, stellte Täger klar. Denn: Das Relikt aus Zeiten des Kalten Krieges gehört – wie das darüber stehende Geschäftszentrum - einer privaten Eigentümergemeinschaft. Mit dieser seien jetzt mehrere konstruktive Gespräche geführt worden, berichtete der Beigeordnete Klaus Stephan. „Mit dem Ergebnis, dass die Eigentümer ganz aktuell einen Architekten damit beauftragt haben, ein Konzept zu erarbeiten“, aufgrund dessen die gewünschte Nutzungsänderung genehmigungsfähig würde.

Dann könnten die Anlieger auch wieder ihre eigenen Fahrzeuge beziehungsweise die der Mieter dort unten abstellen – worauf die Kommunalpolitiker schon seit Jahren sehnsüchtig warten, weil kostbarer oberirdischer Parkraum, der eigentlich der einkaufenden Bevölkerung für einen begrenzten Zeitraum von bis zu zwei Stunden zur Verfügung stehen soll, derzeit von den Anwohnern als Dauerparker blockiert wird. Was baurechtlich eigentlich gar nicht zulässig ist, wie es vom Beigeordneten erläutert wurde, weil für Wohnraum in der Regel eigener, privater Stellplatz nachgewiesen werden muss. Bislang sei aber darauf verzichtet worden, diese Verpflichtung auch durchzusetzen.

Dieser juristische Sachverhalt sei der Eigentümergemeinschaft nicht klar gewesen, erklärte der Bürgermeister. In den jetzigen Gesprächen seien die Eigentümer auf die drohenden ordnungsrechtlichen Konsequenzen, welche nach Aussage des Beigeordneten „vom Kreis Coesfeld als zuständiger Bauordnungsbehörde durchgesetzt werden müssten“, hingewiesen worden. Gerade mit dieser Erkenntnis „sind wir ein gutes Stück weitergekommen“, fügte Täger hinzu. Die abgas- und feuertechnische Ertüchtigung des ehemaligen Bunkers „ist alternativlos“.

Günter Mondwurf (CDU) hoffte, dass es nun tatsächlich zeitnah zu einer Lösung komme und man nicht in fünf Jahren womöglich noch immer auf dem gleichen Stand verharre. Ausschussvorsitzender Gerd Gebauer hatte zuvor von einer „fast unendlichen Geschichte“ gesprochen. „Oben 30 freie Parkplätze mehr zu haben, ist schon viel“.