Der SV Bösensell feiert den Start in die Sommersaison mit einem Tag der offenen Tür und lädt dazu alle Tennisinteressierten ein. Am Sonntag (28. April) haben alle Besucher der Anlage an der Laerbrockstraße die Gelegenheit, die Attraktivität des Tennissports mit all seinen Facetten hautnah zu erleben und das vielseitige Angebot der Tennis-Abteilung des SVB kennenzulernen, teilt der Verein mit.

Ab 13 Uhr werden die ersten Spiele auf den frischen Plätzen ausgetragen. Für Tennisinteressierte bietet die Tennisschule „My Best Tennis“ kostenlose Schnuppertrainings für Kinder und Erwachsene an. Schläger und Materialien werden gestellt, sodass auch interessierte Unerfahrene und Anfänger direkt die ersten Schläge ausprobieren können. Nur Turnschuhe muss jeder mitbringen. Nicht-Mitglieder haben an diesem Tag auch wieder die Möglichkeit, sich für die subventionierten Schnupperkurse (zehn Trainerstunden in Gruppen) in diesem Sommer anzumelden. Für Speisen und Getränke sorgen am Sonntag zudem die Aktiven der Tennisabteilung.

„Mit dieser Veranstaltung möchten wir wieder Jung und Alt die Attraktivität des Tennisspiels zeigen und gemeinsam mit unseren Mitgliedern in die vor uns liegende Sommersaison starten“, so die Abteilungsleitungsvorsitzende Christine Liedtke, laut Presseinfo.

Fronleichnam (20. Juni, Donnerstag) wird zudem das jährliche Schleifchenturnier für große und kleine Tennisspieler stattfinden – der Spaß steht hierbei im Vordergrund. Die Vereinsmeisterschaften werden in 2019 erstmalig über das Jahr verteilt in zwei Altersklassen gespielt. Mit seinem Tennisfest beteiligt sich der SV Bösensell an dem Aktionswochenende „Deutschland spielt Tennis“, mit dem der Deutsche Tennis Bund (DTB), die Landesverbände und Tennisclubs in ganz Deutschland gemeinsam ein Zeichen für den Tennissport setzen.