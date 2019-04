Unentschlossene haben am 26. Mai die „Qual der Wahl“. Denn bei der Europawahl gehen 40 Parteien ins Rennen um die EU-Parlamentssitze. „96 Zentimeter lang ist der Stimmzettel“, sagt Benedikt Wuttke . Er kennt das fast einen Meter lange Maß genau. Denn unter seiner Federführung laufen im Rathaus die Vorbereitungen für das Voting. „Am Dienstag haben wir die ersten Unterlagen verschickt. Seit Mittwoch läuft die Briefwahl. Und die ersten rund 50 ausgefüllten Zettel befinden sich schon in den Urnen für die Briefwahlbezirke“, erzählt der Mitarbeiter des Sendener Wahlamtes.

Gleichwohl wird es bis (spätestens) zum 4. Mai (Samstag) dauern, bis auch der letzte der insgesamt 15 855 Wahlberechtigten die Benachrichtigungskarte in seinem Briefkasten findet. „Das hat logistische Gründe“, sagt Wuttke. „Alle Unterlagen sind zwar raus. Aber wegen der großen Zahl zieht sich die Zustellung durch die Post über einige Tage hin.“

Bei der Europawahl 2014 lag die Wahlbeteiligung in Senden bei rund 62 Prozent. Wenn die Quote in diesem Jahr ähnlich hoch ist, müssen am Abend des 26. Mai im Rathaus rund 3500 Stimmzettel ausgezählt werden, die per Briefwahl eingegangen sind. Wer auf diese Weise von seinem Stimmrecht Gebrauch machen möchte, hat bis einschließlich 24. Mai (Freitag, 18 Uhr) die Möglichkeit, die Unterlagen zu beantragen. Das ist persönlich möglich, mit dem Personalausweis oder der ausgefüllten Wahlbenachrichtigungskarte. Die Unterlagen können aber auch per Fax ( ✆ 0 25 97/69 91 00) oder über die Homepage der Gemeinde Senden beantragt werden. Mit Hilfe des QR-Codes auf der Wahlbenachrichtungskarte kann sogar eine direkte Verbindung zur Online-Beantragung hergestellt werden. „Seit Jahren beobachten wir eine wachsende Tendenz zur Briefwahl“, so der Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung.

Bisher wurden – je nach Art der Wahl – 13 beziehungsweise 17 Wahlbezirke eingerichtet. „Ab dem 26. Mai werden wir grundsätzlich 17 jeweils gleich zugeschnittene Wahlbezirke ausweisen“, berichtet Wuttke. Diese vereinfachte Aufteilung diene den Bürgern und ermögliche einen Ergebnis-Vergleich zwischen Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahl im einzelnen Bezirk. Zur Besetzung aller Wahllokale und zur Auszählung der Stimmzettel würden insgesamt 136 Helfer benötigt. Für die Europawahl stehe bereits eine entsprechend große Mannschaft zur Verfügung, so Wuttke. Im Ortsteil Senden werden zwölf Wahllokale ausgewiesen, in Ottmarsbocholt sind es drei, in Bösensell zwei. Hinzu kommen drei ortsteilübergreifende Briefwahlbezirke.