Für einen geselligen Start in den sogenannten Wonnemonat Mai ziehen Bösenseller Vereine am Dienstag (30. April) an einem Strang. In Kooperation mit dem Gewerbeverein gestalten der Förderverein der Grundschule, der Löschzug Bösensell, die Landfrauen, die KFD und der SVB das Maifest. Es startet um 18 Uhr in der „guten Stube“ an der St. Johannes-Kirche mit dem Aufstellen des Maibaums durch die Feuerwehr . Gegen 18.45 Uhr präsentieren Tanzgruppen des SV Bösensell ihr Können. Voraussichtlich um 19.45 Uhr beginnt die „Beckers Blues Band“ mit ihrem Live-Konzert. Landfrauen, KFD, Förderverein und örtliche Gastronomiebetriebe sorgen für Speisen und Getränke. Und die Kinder können auf einer Hüpfburg toben.

Der Förderverein der Grundschule wird übrigens erstmals mit einem Stand beim Maifest vertreten sein. Dabei hat sich das Vorstandsteam um Udo Roters, Martina Berning, Silke Söbke und Daniela Reichert etwas Besonderes ausgedacht: Neben einem Informationsstand über die Schulhofumgestaltung und die Vorstandsarbeit des neu gewählten Gremiums hat das vierköpfige Team den Verkauf von Pommes organisiert, um eine Kletterstrecke im Zuge der Schulhofumgestaltung zu finanzieren. Unterstützt wird der Förderverein bei seinem Vorhaben von „Hoppe Event Catering“ aus Münster, die für den 30. April einen Pommes-Wagen samt Team zur Verfügung stellen. „Wenn es um einen guten Zweck geht, bin ich immer dabei“, so Inhaberin Birgit Hoppe.

Im Vorfeld des Maifestes wurde mit dem Vorsitzenden des Bösenseller Gewerbevereins, Manfred Tiemann, außerdem besprochen, dass künftig weitere Projekte in Kooperation von Gewerbeverein und Förderverein folgen sollen.