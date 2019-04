Ein Pfarrer mit Baseball-Kappe auf dem Kopf, schwitzend auf einem Ergometer in der „Muckibude“: Das passt für viele wohl ganz und gar nicht in das Bild eines katholischen Geistlichen. Zakarias Sago sieht das anders. Für den 46-Jährigen stehen Sportstudio und Kirche in absolut keinem Widerspruch: „Fitness für den Körper ist Fitness für das Leben. Und damit kann ich den Glauben mit Kraft, Elan und Energie verkündigen“, sagt der Geistliche, der im Seelsorgeteam von St. Laurentius soeben die Nachfolge von Pfarrer Benedikt Ende angetreten hat.

Dass der gebürtige Indonesier den christlichen Glauben als wahrhaft „frohe Botschaft“ sieht, steht ihm ins Gesicht geschrieben. Denn im WN-Gespräch beschreibt er fröhlich, unbefangen und mit leuchtenden Augen, was für ihn als Priester wichtig ist: „Ich will Gott und den Menschen, unter denen ich lebe, dienen. Ich suche die Begegnung mit ihnen – nicht nur in der Kirche, sondern in allen Bereichen des Lebens“, sagt Sago. „Jede gute, vertrauensvolle und herzliche Begegnung ist eine Art Gottesdienst in sich“, betont er. Neben dem Sport sei „Leute besuchen“ seine liebste Freizeitbeschäftigung. „Ich bin ein geselliger Mensch und lache gerne“, hebt der Geistliche ausdrücklich hervor.

Seit März wohnt der 46-Jährige in Ottmarsbocholt zur Miete. Gleichwohl nimmt er als Mitglied des Seelsorgeteams St. Laurentius gleichermaßen in allen vier Teilgemeinden Aufgaben wahr. Dies umfasst alle Sakramente sowie die Liturgie in Senden, Ottmarsbocholt, Bösensell und Venne. In seine Zuständigkeit fallen demnach die Gestaltung von Gottesdiensten, Taufen, Trauungen und Beisetzungen, Krankensalbungen und die Abnahme der Beichte. Überdies ist er Präses der Landjugend.

Ein besonderes Ziel hat er in Senden bereits vor Augen: „Ich möchte die Distanz vieler Jugendlicher zur Kirche verkürzen. Dazu würde ich gerne Jugendgottesdienste gemeinsam mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen planen und umsetzen“, erzählt Sago. Auch Begegnungen für Kinder und Jugendliche, gemeinsam mit ihren Eltern und Großeltern möchte er fördern. Ebenso sind Hausgottesdienst im Kreis von Nachbarschaften und Familien angedacht. „Alle Menschen sollen in das Boot des Glaubens einsteigen“, wünscht sich der Geistliche. Vor diesem Hintergrund ist ihm auch die Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirchengemeinde im Sinn der Ökumene wichtig.