Auf viele schöne, aber auch auf einige traurige Momente blickten die Mitglieder der Sendener Tafel bei der Jahreshauptversammlung zurück. Persönlich betroffen zeigte sich Herbert Jakobs , erster Vorsitzender, insbesondere vom Verlust des verstorbenen ehemaligen zweiten Vorsitzenden Johannes Hellenschmidt.

Trotz des enormen Engagements der Ehrenamtlichen werde es immer schwieriger, die Stände bei Aktionen zu besetzen, so der erste Vorsitzende. Die Mitgliederzahl und deren finanzielle Beiträge gingen zurück. „Wir hätten gerne ein größeres personelles Polster“, bestärkte Sabine Knümann , zweite Tafel-Vorsitzende, diese Erfahrung. „Wenn jemand potenzielle Helfer kennt, kann er gerne auf mich verweisen“, sagt sie. Gebraucht werde unter anderem jemand fürs Büro – „der Spaß am Aufbau eines Ordnersystems hat“, schmunzelte Jakobs.

Bei den anstehenden Vorstandswahlen wurde das bewährte Team bestätigt. „Ich schätze dieses Vertrauen sehr“, freute sich Jakobs über den Zuspruch der Vereinsmitglieder. Der wiedergewählte Vorstand hat auch schon ein weiteres, konkretes Projekt vor Augen: „Wir brauchen Hilfe bei einem Fahrdienst“, so Jakobs. Denn fehlende Mobilität ist oftmals der Hinderungsgrund für ältere Tafelkunden, an der speziell für diese eingeführten „Ausgabe für Ältere“ teilzunehmen. „Es ist schade, dass bei 130 Menschen, die die Grundsicherung erhalten, nur um die 20 zu uns kommen“, so der Tafel-Vorsitzende.

Insgesamt hielt der Vorstand einen positiven Rückblick auf das Wirken der Sendener Tafel. Denn mit starkem Zusammenhalt und viel Empathie setzen sich ehrenamtliche Vereinsmitglieder seit Jahren für Menschen ein, denen es gerade nicht so gut geht. Auch die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und Institutionen trieben sie weiter voran. So halfen Firmlinge im vergangenen Jahr im Rahmen eines sozialen Projekts in der Aufbereitung und Ausgabe von Lebensmitteln aus. Beim Stromsparcheck wurden Einsparmöglichkeiten aufgezeigt, individuell auf den Haushalt von Tafelkunden angepasst. Mitglieder der Caritas gingen dabei auf die Vorsitzenden des Vereins zu. Mit den Nachbartafeln Selm, Lüdinghausen und Albachten herrscht ein steter Austausch, und bei Aktionen wie dem Sendener Tafeltag seien es die Mitbürger, die unterstützend aktiv werden, hob Jakobs hervor.