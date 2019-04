Auch in diesem Jahr wird der Wonnemonat Mai mit dem Aufstellen des Maibaumes am Dienstag (30. April) um 19 Uhr am Laurentiusbrunnen eingeläutet. Ganz Senden ist wie immer eingeladen, dieser Zeremonie beizuwohnen, teilt die Gemeinde mit.

Zwischen 19 und 20 Uhr begleiten der Spielmannszug „In Treue Fest“ und das „Freie Musikcorps“ die Veranstaltung. Danach gibt der Musikverein Senden einen Einblick in sein breitgefächertes Repertoire. Ab circa 21.15 Uhr sorgt erstmals DJ Marc Bröking mit den Hits der letzten 40 Jahre für Partystimmung.

Passend zu diesem Festakt werden wieder künstlerisch gestaltete Fahnen der Kunst- und Kulturinitiative Senden (KuKiS) und der Kunstschule Senden den Ortskern zieren.

Aufgrund dieser Veranstaltung wird am Dienstag (30. April) die Eintrachtstraße zwischen dem Reisebüro Moll und dem Café am Brunnen ab 16 Uhr gesperrt. Die Sperrung wird nachts wieder aufgehoben, so dass die Straße am Mittwoch (1. Mai) wieder normal genutzt werden kann.