Kollision im Kreuzungsbereich: Ein Rollerfahrer, der auf der Bahnhofstraße auf Höhe der Möbelhäuser in Richtung Ortskern unterwegs war, prallte am Sonntag gegen 19 Uhr auf der Weseler Straße (L 551) mit einem Auto zusammen, das in Richtung Appelhülsen fuhr. Der Zweiradfahrer wurde verletzt und in ein Krankenhaus nach Münster transportiert, lauten erste Angaben der Polizei. Zum genauen Hergang des Unfalls und der Ursache des Zusammenstoßes machten die Beamten vor Ort zunächst noch keine Angaben. Die Ermittlungen, in die auch Zeugenaussagen einfließen, dauern noch an, hieß es gegenüber den WN.