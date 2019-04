Mit der Resonanz nicht ganz zufrieden zeigte sich der Organisator des 40. Doppelkopfturniers, das die CDU Bösensell organisiert und am Samstagabend durchgeführt hat. Das Turnier fand zum ersten Mal im Saal der Gaststätte „Zur Krone“ statt, da die Familie Temme noch im Urlaubsmodus war. Die 16 Teilnehmer kamen überwiegend aus Bösensell, was dem Turnier den gewünschten familiären Charakter verlieh, heißt es in einer Mitteilung. Organisator Georg Jacobs als Organisator hatte die Personen, die irgendwann einmal an einem der Turniere teilgenommen hatten, persönlich eingeladen.

Das beste Ergebnis mit 165 Punkten führte Hardy-Elias Jacobs erneut zum Turnier-Sieg. Ihm folgten mit 149 Punkten sein Doko-Kollege Stephan Raestrup und mit 144 Punkten dessen Großmutter, Maria Sendes. Vorjahressieger und Platzierte fanden sich diesmal auf den hinteren Rängen wieder. Norbert Große Kintrup, der dieses Spielformat seinerzeit aus der Taufe gehoben hat, musste sich dieses Mal mit dem letzten Platz begnügen. Aber auch für ihn gab es einen der 16 Sachpreise, die in der Reihenfolge der Platzierung frei ausgewählt werden dürfen. Das Portfolio reicht von Gebäck, Würstchen und Kaffee bis hin zu exklusiven Getränken. Das Startgeld betrug fünf Euro.

Gespielt wurde wie immer in drei Runden zu je 16 Spielen. Nach jeder Runde wurden die Teilnehmer an den Tischen neu ausgelost. Kurz vor Mitternacht lagen die Ergebnisse aller Spielrunden vor.

Das nächste Turnier findet zum Jahreswechsel am 27. oder 28. Dezember statt. Rechtzeitig wird zum konkreten Termin per E-Mail eingeladen.

Wer an einer solchen Einladung interessiert ist, sollte sich bei Georg Jacobs, ✆ 01 72 / 5 63 30 46, melden. Er nimmt die Interessierten dann in den E-Mail-Verteiler auf. Eine öffentliche Bekanntmachung findet nicht statt, weil der Spaß am gemeinsamen Spielen vor dem strengen Turniercharakter steht, heißt es in der Mitteilung.