Wochenende und Sonnenschein – nichts wie raus auf den Rasenplatz und bunte Decken ausgebreitet mit allerlei leckerem Fingerfood. Ja, so hatte sich die Sportjugend im Kreis Coesfeld das eigentlich vorgestellt mit ihrem vierten Politischen Picknick, welches dieses Mal die Europawahl im Blick hatte und auf dem Sportgelände von Blau-Weiß Ottmarsbocholt stattfand. Doch das Wetter spielte nicht mit. Kühl, windig und nass war es am Samstagnachmittag, wenig einladende Bedingungen also für eine Freiluftveranstaltung. Was nicht ohne Auswirkungen auf die Beteiligung blieb. Wer trotzdem gekommen war, brauchte aber nicht zu frieren, denn zum Glück konnte ins angrenzende Clubheim ausgewichen werden.

Ja, das Osterwetter hätten sie jetzt gerne noch einmal gehabt, daraus machten die Vorsitzende der Kreissportjugend, Katharina Ahlers, und der Geschäftsführer des Kreissportbundes, Jens Wortmann, keinen Hehl. In der Vergangenheit habe man die Erfahrung gemacht, dass die Möglichkeit, sich auf der Picknickdecke auszutauschen, sowohl bei den jungen Wählern als auch bei den Politikern „sehr gut ankommt, weil so eine Diskussion im direkten Gegenüber ermöglicht wird“, berichtete Ahlers den WN. Das biete ideale Voraussetzungen, die jeweils andere Seite näher kennenzulernen. „Wenn wir stattdessen in eine Halle einladen, wo die Politiker distanziert auf einem Podium sitzen, erreichen wir unsere Jugend viel schlechter“, ergänzt Wortmann.

Eingeladen worden waren alle im Kreistag vertretenen Parteien, von denen dann drei jeweils einen Vertreter entsandten. Von SPD und FDP waren dies die hiesigen Kandidaten für die Europawahl, Sarah Weiser (Münster) und der Lüdinghauser Gregor Schäfer. Die Linke war durch den jugendpolitischen Sprecher des Landesvorstandes, Shen Ibrahimsadeh (Gütersloh), präsent. CDU, Grüne und die Familienpartei hatten sich entschuldigen lassen.

„Ich glaube, es gibt genug, worüber man zu Europa reden und im besten Sinne streiten kann“, sagte Weiser bei ihrer Vorstellung. Das sah die erschienene Jugend ebenso. Im Vorfeld, als die Politiker noch nicht da waren, wurden interessante und spannende Fragestellungen zu den Konfliktbereichen Umwelt und Klima, Grenzen und Asyl, Digitalisierung sowie Mobilität und ÖPNV erarbeitet.