„Die Zukunft beginnt mit dir“: Mit diesem Slogan ruft die „Aktion Mensch“ am Wochenende bundesweit zu einem Aktionstag für die Teilhabe von Menschen mit Handicaps an allen Bereichen des Lebens auf. Dieser Initiative schließt sich der Inklusionsbeirat Senden mit einer Sternfahrt am Samstag (4. Mai) an. „Wir planen eine ortsteil-, institutions- und gruppenübergreifende Aktion“, sagt Wilhelm Eilers , Mitglied des Sprecherrats des Inklusionsbeirates. Rund 25 Menschen mit Handicaps sowie ebenso viele Begleitet haben sich bereits angemeldet. Weitere Interessierte sind willkommen.

„Für eine Teilhabe im Sinn der Inklusion müssen sich alle öffnen – auch die Menschen mit Handicaps selbst. Sie müssen die Bereitschaft zeigen, sich für ihre Interessen zu engagieren“, sagt Eilers. Und genau dazu bestehe am Samstag eine gute Gelegenheit.

Mit Rikscha, Tandems, speziellen Dreirädern und auch normalen Fahrrädern werden sich Menschen mit unterschiedlichstem Handicap zusammen mit Begleitern und anderen Engagierten gemeinsam auf den Weg begeben. Sie werden den Europatag der KFD im Schulpark Senden ansteuern und sich mit den Teilnehmern des offiziellen „Anradelns“ der Gemeinde am Haus Davert in Ottmarsbocholt treffen.

„Von Bösensell aus wird eine erste Gruppe um 13 Uhr mit zwei Menschen mit Sehbeeinträchtigungen starten. Sie fahren jeweils auf einem Tandem mit Piloten nach Senden“, berichtet Eilers. Beim Europatag werden sie zum Auftakt der Veranstaltung um 14 Uhr mit weiteren Aktions-Teilnehmern aus Senden im Gymnasium zusammentreffen. Dort wird sich auch der Inklusionsbeirat mit seinen Aktivitäten vorstellen. Ein Highlight soll der Auftritt der Tanzgruppe Funky pro-S der Lebenshilfe werden, bei dem Menschen mit und ohne Handicaps gemeinsam ihre Freude an Tanz, Musik und Gemeinschaft erlebbar machen möchten.

Vom Europatag führt die inklusive Tour über Pättkes nach Ottmarsbocholt zum Haus Davert. Begleitet wird das Team dabei auch von Engagierten des Fahrradteams des „Roter Keil“. Am Haus Davert klingt am frühen Abend das Thema Inklusion durch einen gemeinsamen Abschluss mit den Teilnehmenden des „Anradelns“ der Gemeinde Senden“ im gemütlichen Rahmen an und aus.

„Dem Inklusionsbeirat ist es wichtig, dass die Teilhabe selbstverständlich und erlebbar ist. Darum würden wir uns freuen, viele Menschen, ob mit oder ohne Handicap, auf dem Europatag oder auch bei den regelmäßigen Sprechstunden persönlich zu treffen“, betont Eilers.