Die Vorbereitungen des DRK-Jugendferienwerkes auf die zweiwöchige Sommerferienfreizeit an der Ostsee laufen an. Das Betreuerteam um Andrea Vollmer war auf Vortour an der Flensburger Förde, um das Haus und die Umgebung genauer kennenzulernen und um in die konkrete Planung der Freizeit einzusteigen. Da kam die Spende des Kinder-Secondhandmarkts Senden jetzt genau richtig.

Auch wenn der Kinder-Secondhandmarkt aufgrund der Arbeiten in der Steverhalle in diesem Jahr nur einmalig im Juli stattfinden kann, werden durch den Erlös des Marktes in jedem Jahr mehrere Projekte in Senden gefördert. „Uns ist es wichtig, dass das Geld den Kindern und Jugendlichen aus Senden zur Gute kommt“, teilt das Organisationsteam des Kinder-Secondhand-Markts mit. So gingen in den vergangenen Jahren beispielsweise Spenden an die ortsansässige Jugendarbeit, an Fördervereine der Kindertageseinrichtungen oder an die Sendener Schulen.

In diesem Jahr entschied sich das ehrenamtliche Team aus Müttern und Vätern dazu, die Ferienfreizeiten in der Gemeinde zu unterstützen, sodass eine der Spenden an das Jugendferienwerk des DRK Senden ging. „Ich finde es toll, dass sich so viele ehrenamtliche Helfer und Helferinnen am Kinder-Secondhandmarkt beteiligen und durch ihre Arbeit und ihr Engagement eine weitere ehrenamtliche Tätigkeit unterstützen“, freute sich Andrea Vollmer, Leiterin der Ferienfreizeit, die zusammen mit weiteren Betreuerinnen die Spende entgegennahm.

Noch hat ihr Betreuerteam keine genaue Vorstellung, wofür es die Spende nutzen will, spielt aber mit dem Gedanken, während der Zeit an der Ostsee im Sommer einen weiteren Tagesausflug mit den Kindern zu veranstalten oder neues größeres Material für ein „echtes“ Casino anzuschaffen, heißt es in der Mitteilung.