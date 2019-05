Die KFD St. Laurentius möchte den europäischen Gedanken „Einhalt in Vielfalt“ auf unterhaltsame und bunte Weise lebendig werden lassen. Dazu lädt die Sendener Frauengemeinschaft zu einem generationsübergreifenden Europanachmittag am Samstag (4. Mai) ein. Die Veranstaltung, die im Gymnasium und der Marienschule stattfindet, bildet den Abschluss des Wettbewerbs „Auf den Spuren Europas“ der PSD-Bank in Kooperation mit den WN , bei dem die KFD mit einem dritten Platz ausgezeichnet wurde.

Am Samstag wird von 14 bis 18 Uhr ein vielfältiges Programm dargeboten. Den Auftakt bildet um 14 Uhr ein internationaler Wortgottesdienst in der Aula des Gymnasiums. An verschiedenen Stationen und Ständen können sich die Gäste anschließend über Europa informieren und sich aktiv einbringen, teilt die KFD mit. Für Europa-Kenner wird eine Fahrt nach Brüssel verlost. Puzzleliebhaber sind gefordert, Europa zu puzzeln. Die schnellste Gruppe erhält eine Tages-Familienkarte für das Cabrio-Bad. Für Speisen und Getränke sorgen der Heimatverein, die KFD St. Laurentius und einige Fördervereine.

Auf dem Pausenhof der Marienschule stehen Aktions- und Info-Stände zur Verfügung. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Joseph-Haydn-Gymnasium statt. Ausklingen soll der Nachmittag mit musikalischen und tänzerischen Einlagen und einem gemeinsamen Singen.

Über den Nachmittag verteilt bieten Kinder und Eltern der Bonhoefferschule eine Luftblasenaktion an. Ebenso zeigt ein Zauberer seine Tricks. Sendens Jugendfeuerwehr veranstaltet gegen 16.30 Uhr eine circa 20-minütige Übung vor dem Gymnasium. Im Lauf des Nachmittags treten eine lettische und eine bulgarische Volkstanzgruppe auf. Es singen der Chor der Lebenshilfe, Kinder der Kita St. Laurentius sowie Grundschüler der Marienschule. Musikalisch gestaltet wird der Europanachmittag vom Musikverein Senden, von der Blockflötengruppe der OGS der Marienschule, einer Kindermusikgruppe. Die Kitas St. Laurentius und Erlengrund laden zu einem Theaterstück ein.