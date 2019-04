Ein 44-jähriger Hildesheimer ist am Montagabend um 18.52 Uhr mit einem Lkw samt Anhänger in den Straßengraben neben der Kreisstraße 4 gefahren. Mehrere Zeugen, die hinter dem Lkw fuhren, hatten beobachtet, wie das Gefährt langsam, aber stetig nach rechts fuhr, von der Straße abkam und in den Graben rutschte. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass er betrunken war. Eine Ärztin entnahm ihm auf der Wache in Lüdinghausen eine Blutprobe. Der Führerschein wurde sichergestellt. Für die Bergung des Lkw in der Nacht zum Dienstag war die K 4 zeitweise komplett gesperrt. Beschädigt wurden ein Baum und ein Leitpfosten. Mögliche Schäden am Lkw und der Ladung sind noch nicht beziffert, teilt die Polizei mit.