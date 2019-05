Bei „Kaiserwetter“ feierten am Dienstagabend die Sendener, Ottmarsbocholter und Bösenseller den Beginn des (angeblichen) „Wonnemonats“ Mai. Nachdem im vergangenen Jahr das traditionelle Maibaumaufstellen in Senden wegen der Baustellen am Brunnenplatz und an der Eintrachtstraße ausfallen musste, präsentierte sich der Festbereich dafür in diesem Jahr baulich in neuem Glanz. Erneuert wurde auch das Musikprogramm: Nachdem der Musikverein Senden und das „Freie Musikkorps Senden“ den Abend eröffnet hatten, sorgte mit Marc Bröking erstmals ein DJ für Partystimmung rund um den Laurentiusbrunnen.

So wie in Senden wurde auch in Bösensell der „Wonnemonat“ mit dem Maibaumaufstellen sowie einem anschließenden Fest in Bösensells „guter Stube“, im Schatten von St. Johannes, begrüßt. Neben Gewerbeverein, Landfrauen, Feuerwehr, KFD und SVB beteiligte sich in diesem Jahr erstmals auch der Förderverein der Grundschule am Programm.

In Ottmarsbocholt eröffneten die St. Johannesbruderschaft und der Junggesellenverein mit dem Ausmarsch die Saison.