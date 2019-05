Seit 2001 ist es Tradition: Am 1. Mai verwandelt sich das Pfadfinderhaus neben der Kleingartenanlage in eine Versorgungsstation für Mai-Ausflügler. In diesem Jahr hatten die Jugendlichen gleich mit zwei Problemen zu kämpfen: Zum einen wurde das Wetter erst relativ spät „fahrradfreundlich“, zum anderen ist der Geh- und Radweg entlang der Stever im Bereich Bredenbeck/Wierling momentan gesperrt, so dass deutlich weniger Mai-Wanderer sich auf dem Pfadfindergelände einfanden.

Da sich in den vergangenen Jahren jedoch ein bedeutender Kreis an „Stammkunden“ aufgebaut hat, die die Bratwurst bei den Pfadfindern auf ihrer Tour fest einplanen, kamen trotz widriger Umstände über 300 Gäste zum Pfadfindergelände. Etliche Pfadfindereltern, hatten die Aktion durch zahlreiche Kuchenspenden unterstützt. Der Erlös wird wie in den vergangenen Jahren wieder für die Gruppenarbeit während des Jahres verwendet.

Über zahlreiche Mai-Ausflügler, insbesondere Fahrradfahrer, freute sich der Verein „Schloss Senden“. Denn im Schlosshof fanden sich – trotz der Baustellensituation – mehrere Hundert Besucher zum „Schloss-Café ein. Unter ihnen eine rund 20-köpfige Radlergruppe aus Havixbeck, die im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Mit Droste im Glashaus“ (WN berichteten) zu Gast war. Kinder konnten bei einem Kreativ-Workshop Bilder vom Schloss zeichnen und diese in Linoleum schneiden. Ebenso konnten sie ihr Wissen über Schloss Senden bei einer Rallye überprüfen und erweitern. Gemeinsam mit den Erwachsenen konnten sie sich auch bei einer Schlossführung kulturell weiterbilden.