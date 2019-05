Auch in diesem Jahr findet das Zeltlager St. Laurentius Senden wieder in den letzten beiden Wochen der Sommerferien statt. Vom 12. bis zum 24. August geht es zu einem idyllischen Zeltplatz im oberfränkischen Fornbach in der Nähe von Coburg. Für das bei Kindern und Betreuern gleichermaßen beliebte Küchenteam um Chefkoch „ Andy “, Küchenfee „Leo“ und der „zweiarmigen Küchenmaschine Bene“ geht es nun in die heiße Phase, teilt das Team des Ferienlagers mit.

Zunächst mussten die Gasbrenner, Pfannen und weitere Küchengeräte geprüft werden. Die Rezepte und das Kochbuch wurden entstaubt – reichlich Gelegenheit für das Küchenteam, das Kochbuch genau zu checken.

„Wir bekommen in den letzten Jahren immer mehr den Eindruck, dass sich die Kinder auch im Lager immer bewusster ernähren wollen. Das heißt für uns zum einen mehr Rohkost anzubieten, aber auch unsere bestehenden Gerichte anzupassen“, so Andy Sobbe, laut Mitteilung. „Aber auch neue Trends rund ums Kochen und die Ernährung werden von uns immer aufgenommen und auf ‚Lagertauglichkeit‘ geprüft“, pflichtete Leonie Wilbers bei.

Jetzt war es so weit, und die drei präsentierten den anderen Betreuern ihre neuen Ideen. Von Vorspeisen über das Hauptgericht bis hin zu den Nachspeisen wurden alle Gerichte getestet. Von Nudelgerichten mit frischem Pesto und verschiedenen Beilagen bis zu frischen Burgern mit verschiedenen Toppings, unter anderem vegetarisch mit Hirsebratlingen und als Klassiker mit Beef, wurden alle Gerichte einem ausgiebigen Geschmackstest unterzogen. Alle Gerichte erwiesen sich als sehr lecker, heißt es in der Mitteilung. Die Teilnehmer des Zeltlagers dürfen sich demnach auf leckere Klassiker und köstliche neue Kreationen freuen.