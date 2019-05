Der Countdown läuft: Noch eine Woche bis zum Sendener Maifest, das am 11. und 12. Mai (Samstag und Sonntag) wieder jede Menge besondere Aktionen für die Besucher bereithält. „Das zweitägige Stadtfest besticht durch ein Unterhaltungsprogramm mit viel Animation, Kleinkunst und Musik“, teilt das Kulturamt der Gemeinde mit. So sind neben den Bläserklassen des Joseph-Haydn- Gymnasiums und der Geschwister-Scholl-Realschule am Sonntag noch der Sendener Matthias Beckmann mit Band und bereits am Samstagabend die Coverband Moodish zu hören.

Moodish besteht aus fünf Musiker aus dem Ruhrgebiet und Wales, die viele Menschen mit ihrer Musik zum Tanzen bewegen, heißt es weiter. Im Mittelpunkt der Konzerte stehen die besten Party-Songs und die Interaktion zwischen Band und Publikum. Die Songauswahl ist „quer-beat” zum Anhören, Mitsingen und Mitmachen: Soul, Pop, Rock, Hip Hop und Reggae, schnell und langsam, populäre Klassiker und Neuentdeckungen.

Matthias Beckmann und Band bringen von der „coolen Chill-out-Ballade“ bis hin zur kraftvollen Funk-Nummer jede Menge Abwechslung auf die Bühne und glänzen dabei mit unbändiger Spielfreude und energiegeladenen Improvisationen, bei denen jeder einzelne Musiker sein Können unter Beweis stellt, kündigt das Sendener Kulturamt an. Die Musik der Band soll nicht nur eingefleischte Jazzfans, sondern auch allen anderen Musikliebhabern der aller Altersklassen ansprechen.

Die Mitglieder der Band sind seit Jahren in der deutschen und niederländischen Jazz- und Blues-Szene aktiv und haben sich darüber hinaus durch zahlreiche Tourneen im In- und Ausland, auf namhaften Festivals, bei CD-Einspielungen sowie durch TV- und Radio-Produktionen einen Namen gemacht.