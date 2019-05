Die Aktion „Senden blüht auf“ zieht immer weitere Kreise und findet immer neue Unterstützer. Bürgermeister Sebastian Täger hat die Schirmherrschaft übernommen ( WN brichteten). Jetzt geht auch das ehemalige Ottmarsbocholter Prinzenpaar Alexander und Ulrike Lindfeld mit guten Beispiel voran und hat einen Blühkasten bei sich aufgestellt. Gewerbetreibende, Blau-Weiß Ottmarsbocholt, Schützenverein Schölling-Holtrup, die Raiffeisenmärkte, das Palettenwerk Winkelheide und die Lebenshilfe Senden unterstützen auf entsprechende Weise, berichtet Initiator Klaus Fels.

Allein im Nachgang zum Maifest konnte die Aktion „Senden blüht“ 17 Blühkästen in Senden zur Verschönerung aufstellen. Das stieß in Ottmarsbocholt auf gute Resonanz, so dass aus diesem Ortsteil sechs Blühkästen geordert wurden. Sie wurden jetzt von Helmut Weitkamp, Wilhelm Beiderwellen, Hans Reichstein und Klaus Feils gemeinsam aufgestellt. Auch am Jallermann-Denkmal blühen jetzt Wildblumen auf. Junge Familien der Kolpingsfamilie Ottmarsbocholt hatten schon Anfang Mai Blühsamen ausgesät. Die Pflege der Kästen wird jeweils von Gewerbetreibenden übernommen.

„Für die Bienen ist es wichtig dass es Blumen gibt, und für die Gewerbebetriebe ist es wichtig, dass die Konsumenten in Senden einkaufen“, so Feils. Beiden Anliegen komme die Aktion „Senden blüht auf“ zugute.