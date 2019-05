Graf Dracula (be-)geistert in Haus Palz

Wesentliche Teile des Mauerwerks des zukünftigen Bürgerhauses Palz sind in den vergangenen Wochen von ehrenamtlichen Helfern freigelegt worden ( WN berichteten), so dass viele historische Spuren in dem Baudenkmal wieder zu erkennen sind. Vor diesem Hintergrund hatte der Heimatverein Senden in Abstimmung mit der Gemeinde am Sonntagnachmittag zu einer Führung der besonderen Art in das alt ehrwürdige Gildehaus eingeladen.

Die Nachfrage war so groß, dass die Eintrittskarten für maximal 80 Besucher schnell vergeben waren, zumal im Vorfeld bekannt geworden war, dass ein besonderer Gast anwesend sein würde, teilt der Heimatverein mit. Und so kam es dann auch zu einer schaurig schönen Begegnung der Besucher mit Nosferatu, dem Grafen Dracula, der aus Transsilvanien gekommen war, um (frei erzählt nach dem Film Nosferatu) in Senden eine Immobilie zu erwerben. Untermalt von Live-Musik und begleitet vom Stummfilm Nosferatu spielten einige Mitglieder des Heimatvereins sowie zwei Schauspieler einige Szenen aus dem Kintopp-Streifen nach. Anja Kreysing und Helmut Buntjer begeisterten die Zuschauer mit ihrer Interpretation des Filmes aus dem Jahr 1922, heißt es in der Mitteilung weiter.

Dargestellt wurde die Geschichte des Grafen Dracular, der 1587 nach Senden kommt, um, am Geburtstag einer langen Gildehausgeschichte, ein Gemäuer zu erwerben. Von seinem langen Weg bringt er die Pest mit nach Senden. Ratten und die bereits in dieser Zeit in den „Klapperhagen“ verbannten Pestkranken verbreiten unter der Dorfbevölkerung Angst und Schrecken. Doch es gibt eine Rettung: Wenn Nosferatu in Senden eine schöne Frau beißt, so dass sie blutleer in den Armen ihres Geliebten stirbt, dann ist Senden vor der Pest gerettet.

Frei nachgespielt, inspiriert vom Film, erschien er dann auch: Nosferatu blickte furchterregend aus dem alten Giebelfenster des Gildehauses auf die im Hof versammelte Gruppe. Er schlich leise die alte Holztreppe herab und fand unter lautem Beifall der Zuschauer zum guten Ende des Dramas die schöne Geliebte, biss sie in den Hals, bis sie leblos niedersank und somit Senden vor der Pest bewahrte. Schließlich verschwand der Vampir im Dunkel der Nacht.

Die 80 Gäste feierten die Schauspieler. Und eines ist klar: Bei der nächsten Besichtigung dürfte weder von der Pest noch von Vampiren eine Gefahr ausgehen.