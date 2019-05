Für die WN-Kamera und zum Vergnügen seiner Mitschüler vollführte Nils Schiermann am Montagmorgen einen Freudensprung. Denn der Viertklässler hat im Mathematik-Wettbewerb „Känguru“ die meisten Aufgaben in Folge richtig gelöst und damit den größten „Sprung“ geschafft. Im Vergleich dazu macht die Umgestaltung des Pausenhofes keine großen Sprünge. Denn, anders als geplant, wird der erste von zwei Bauabschnitten nicht schon im Sommer in Angriff genommen. Darüber hat Rektorin Susanne Robers soeben die Eltern schriftlich informiert. Grund für die Verzögerung sei die „Arbeitsbelastungssituation im Bauamt, auch bedingt durch längerfristige Erkrankungen“.

Das bestätigt der Beigeordnete Klaus Stephan auf WN-Anfrage. Er hatte am Donnerstagabend den Mitglieder des Bezirksausschusses den möglichen Ablauf des Bauprojektes und dessen Finanzierung bereits vorgestellt: In Abstimmung mit der Schulleitung sei vorgeschlagen worden, die Bauarbeiten nicht in zwei einzelnen Bauabschnitten, sondern in einem größeren umzusetzen. Der Umbau soll starten, sobald die Kapazitäten es zulassen. „Bereits im Juni diskutieren wir erneut, wann wir mit der Maßnahme beginnen können“, erklärt Stephan. „Und wir bereiten uns auch weiter vor. Erste Spielgeräte sind zum Beispiel schon bestellt, damit sie zur Verfügung stehen, sobald es losgeht.“

„Schon im Vorfeld der Planungen“, so Robers, „hatten wir die Schulgremien darauf aufmerksam gemacht, dass es zu zeitlichen Verschiebungen aufgrund personeller Engpässe in der Bauverwaltung kommen kann.“ Enttäuschung bei den Eltern und insbesondere im Förderverein kann sie gut nachvollziehen. Denn durch einen Sponsorenlauf, einen Flohmarkt und einen Adventsbasar, den Pommes-Stand auf dem Maifest und Sponsoren konnte der Förderverein Geld und Dachleistungen im Wert von über 20 000 Euro generieren. „Diese ehrenamtliche Beteiligung war von der Gemeinde nicht gefordert worden. Sie war von der Schulpflegschaft und vom Förderverein als deutliches Zeichen gemeint, wie wichtig Eltern und Schule ein attraktiver und bewegungsfreundlicher Schulhof ist“, erläutert die Rektorin, die hofft, dass ein konkreter Baustart bald in Sicht kommt. „Insgesamt hat sich die Gemeinde für uns in den vergangenen Jahren ins Zeug gelegt“, räumt Robers ein. Die Schule sei neu möbliert und mit einem neuen Schallschutz sowie in Sachen Brandschutz auf Stand gebracht worden. „Außerdem verfügen wir über schnelles Internet und sind auch bezüglich des WLAN gut aufgestellt“, führt die Rektorin aus. „Das Gebäude ist somit fast durchsaniert. Der Außenbereich ist der letzte Schritt, der uns noch fehlt.“