„Was wir wissen, ist ein Tropfen; was wir nicht wissen ein Ozean“, lautet ein Zitat von Isaac Newton . Insofern ist Martina Koch eine „Tropfenfängerin“. Denn die studierte Wissensmanagerin sammelt und vernetzt viele bereits vorhandene „Wissenstropfen“ zu einem großen Ganzen. Ihre Dienste bietet sie Unternehmen, Institutionen, Verwaltungen und Universitäten an.

Seit zweieinhalb Jahren lebt die 36-jährige gebürtige Wienerin in Senden. Berufliche und familiäre Gründe haben sie und ihren Mann über Stationen in Zürich, Algerien und Berlin ins Münsterland geführt. „Zuletzt haben ich für Zalando gearbeitet. Nach der Elternzeit wollte ich hier in Senden wieder zurück in den Beruf“, berichtet Koch, die sich im September mit ihrem Ein-Frau-Unternehmen „Knowledge­Xcellence“ selbstständig gemacht hat, um Job und Familie mit einer fünfjährigen Tochter und deinem zweijährigen Sohn unter einen Hut zu bringen.

Wo Wissensmanagement ansetzt, erläutert die Sendenerin an einem Beispiel: „In Unternehmen mit mehreren Standorten wird manchmal parallel an ein und derselben Fragestellung gearbeitet. Dabei fehlt es oft an Austausch. Das kostet unnötig Zeit, Geld und Ressourcen. Und es frustriert die Mitarbeiter“, sagt sie. Ihre Aufgabe bestehe darin, die wesentlichen Wissensquellen im Unternehmen zu suchen, zu analysieren, wo Wissenslücken bestehen und Möglichkeiten zu erarbeiten, wie Lücken geschlossen werden können. „Wissen ist immer an Menschen geknüpft“, betont Koch. „Wenn Sie ein Buch übers Autofahren lesen, wissen Sie trotzdem nicht, wie es geht.“ So basiere Wissensmanagement insbesondere auf der Vernetzung von Personen – sie sind die beste Datenbank.

Aktuell arbeitet die Sendenerin in dem internationalen Projekt „Knowledge.City“. „Hier geht es darum, Wissensträger weltweit zu vernetzen, um die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen zu erreichen – Armutsbekämpfung, Hungervermeidung, Wasserversorgung und medizinische Versorgung“, erläutert Koch. „Meine Aufgabe ist die globale Koordination, damit bereits bestehende Standorte effizient zusammenarbeiten können.“ Dazu soll auch die vom 3. bis zum 7. Juni in Münster stattfindende „Knowledge.Week“ beitragen Dort sollen neue Wissenspartnerschaften und internationale Verknüpfungen mit anderen Städten hergestellt werden. „Städte wie Genf, Wien, Kampala und Teheran haben im vergangenen Jahr schon Knowledge-Weeks veranstaltet. Berlin, Lomé, Nairobi, Moskau und einige mehr folgen in diesem Jahr. Ich wünsche mir, dass jetzt auch die Uni-Stadt Münster Teil dieses Netzwerkes wird“, sagt Koch.

Ein zweites Projekt, in dem sie sich engagiert, ist der Aufbau des privaten Bildungsinstitutes Münsterland „Wissen und Erfolg“ in Olfen. Ab Juli sollen dazu an verschiedenen Standorten im Münsterland Trainings zu Unternehmensführung, Unternehmensberatung, persönlichem Management und Wissensmanagement angeboten werden.