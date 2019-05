Der trockene und heiße Sommer 2018 hat unangenehme Erinnerungen in die Köpfe gebrannt: Ernteausfälle in der Landwirtschaft, Fischsterben im Saalmann See in Ottmarsbocholt und in Münsters Aasee, vertrocknete Beete und Bäume. Zurzeit grünt und blüht es zwar überall, doch die Trockenheit ist immer noch nicht überwunden.

„Der Regen, der vergangenen Wochen reicht längst nicht aus, um das Defizit des vergangenen Jahres auszugleichen. Es fehlen mindestens 200 Liter Wasser pro Quadratmeter“, resümiert Marc Füstmann auf WN-Anfrage. „Es grünt zwar überall, weil die Pflanzen wie ein Schwamm das Wasser aufsaugen. Aber der Grundwasserspiegel ist noch längst nicht auf Stand“, sagt der Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Ortsverbandes (LOV) Senden. „Wer ein bisschen tiefer buddelt, wird feststellen, wie trocken der Boden immer noch ist.“ Füstmann hofft darauf, dass in den nächsten Wochen „immer wieder mal“ ergiebige Schauer fallen. „Sonst wäre das eine Katastrophe für die Landwirte. Und die Tier müssten unter Hitze und Trockenheit leiden“, befürchtet er.

Im vergangenen Jahr seien – je nach Bodenbeschaffenheit – Ernteeinbußen zwischen 20 und 50 Prozent zu beklagen gewesen. „Das betrifft selbst den kleinsten Hobby-Pferdezüchter, weil dadurch die Futterpreise um 20 bis 30 Prozent gestiegen sind“, erläutert der LOV-Vorsitzende. Mit Blick auf den Klimawandel würden verstärkt hitzebeständige Pflanzen gezüchtet und ausgesät.

Nicht nur auf landwirtschaftlichen Flächen, sondern auch im Ortsteil Senden selbst wirkt der Rekordsommer 2018 sichtbar nach: Die Teiche an der Dümmerwiese und im Ruhepark sind ausgetrocknet und Sinnbild der Gesamtsituation. „Über die zukünftige Gestaltung des Bürgerparks und die Frage, was aus den Teichen wird, soll in einer der nächsten Sitzungen des Gemeindeentwicklungsausschusses beraten werden. Denn es ist nicht damit getan, einfach ein bisschen Wasser nachzufüllen“, erklärt der stellvertretende Fachbereichsleiter Klaus Mende auf WN-Nachfrage. Die Abdichtungen des Bodens müssten erneuert, die Brücken über die Teiche saniert werden. „Dann müssten wir auch Brunnenbohrungen durchführen, um an Grundwasser zu kommen“, ergänzt Bauamtsmitarbeiter Erwin Oberhaus. „Für den größten Teich wollen wir die Wasserversorgung so sicherstellen“, erklärt der Fachmann. Bisher sei Wasser aus Stever oder Dümmer in die Teiche gepumpt worden. Das sei aber aufgrund einer Anweisung durch die Untere Wasserbehörde des Kreises Coesfeld nicht mehr möglich.