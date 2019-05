Wochen lang stand sie verhüllt wie ein Kunstwerk von Christo neben dem Kappenberger Damm. Befreit von ihrem Kunststoffkleid wartet die neue Venner-Moor-Brücke jetzt auf einen ganz großen Auftritt – auf ihre Längsverschiebung in Richtung Münster. Laut Mitteilung der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) wird der Koloss am 5. Juni (Mittwoch) langsam, ganz langsam, in Bewegung gesetzt. Fast einen kompletten Tag lang wird es dauern, bis die in monatelanger Kleinarbeit zusammengeschweißte Stahlkonstruktion den Dortmund-Ems-Kanal überbrückt.

Der Einschubprozess wird mit Hilfe eines 54 Meter langen Schwimmpontons, zwei Schwerlasttrailern (Tausendfüßler mit jeweils zehn Achsen) und Verschublagern ermöglicht. „Es ist geplant, das 800 Tonnen schwere Bauwerk über den Dortmund-Ems-Kanal in weniger als 24 Stunden einzuschieben. Die Aktion endet mit dem Abstapeln des Bauwerks und dem Abrüsten des Pontons“, teilt die WSV mit.

Die Schifffahrt wird während des Verschubs gesperrt. Der Kfz-Verkehr über den Kappenberger Damm (L 884) kann derweil über die bestehende, alte Brücke weiterlaufen. Auf dem Teilstück gilt Tempo 30. „Die reduzierte Geschwindigkeit gilt es unbedingt einzuhalten“, mahnt die WSV zu Vorsicht und Rücksichtnahme.

Nach der Fertigstellung wird der Straßenverkehr vom Kappenberger Damm über die neue Überfahrt umgeleitet. Danach beginnt zunächst der Abriss der alten Venner-Moor-Brücke. Anschließend werden an diesem Standort neue Widerlager aus Beton erreichtet. Nach ihrer Fertigstellung wird die neue Brücke quer verschoben und auf die Widerlager gesetzt. Nach dem Einschub werden die Lager vergossen und die Fahrbahnplatte hergestellt. Erd- und Straßenbauarbeiten werden sich anschließen, damit der Verkehr wieder reibungslos fließen kann. Die Gesamtmaßnahme soll nach Auskunft des Wasserstraßen-Neubauamtes nach drei Jahren Bauzeit, zum Jahresende 2020, abgeschlossen sein.

Die neue Brücke ist fast 90 Meter lang, ihr Stahlbogen erstreckt sich bis in 13,5 Meter Höhe. Gegenüber ihrer Vorgängerin wird sie von 9,20 Meter auf 15,35 Meter verbreitert. Sie verfügt über zwei vier Meter breite Fahrbahnen (bisher 3,50 Meter) sowie über einen 2,50 Meter breiten Geh- und Radweg, für den ein Anschluss in Richtung Venne gebaut wird und kurz vor der Fertigstellung steht.

Zur Erinnerung: Wegen der Verbreiterung des Dortmund-Ems-Kanals und aufgrund des gewachsenen Verkehrsaufkommens durch den Hansa-Businesspark und die neue Autobahnauffahrt hatte sich die WSV für den Neubau der Brücke entschieden (WN berichteten). Rund elf Millionen Euro werden für die Verwirklichung des Projektes investiert. Unter der Regie des Wasserstraßen-Neubauamt Datteln setzt eine Arbeitsgemeinschaft, bestehend aus den Firmen Echterhoff, Dallmann und Schachtbau Nordhausen, die Planung in die Tat um.