Unter dem Motto „Flagge und Gesicht zeigen für Europa“ rufen alle vier im Sendener Gemeinderat vertretenen Parteien zur Beteiligung an der Europawahl am Sonntag (26. Mai) auf. Trotz inhaltlicher Unterschiede zur Weiterentwicklung der Europäischen Union (EU) betonten CDU , SPD, Grüne und FDP ihre pro-europäische Haltung.

Die Völker Europas leben seit 70 Jahren in Frieden zusammen, aus ehemaligen Feinden sind nach blutigen Kriegen Freunde geworden, betonen Sprecher der Ratsparteien. Dabei sei die Europäische Union mehr als die Summe ihrer Mitgliedsstaaten. Nur auf dieser „supranationalen“ – also über die Grenzen des Einzelstaates hinausgehenden – Ebene könne man grenzüberschreitende Probleme lösen. Als Europäer sei man in Vielfalt geeint.

Dies (er)lebe auch in Senden die Bevölkerung jeden Tag. Beginnend bei Produkten aus vielen Ländern, die den Alltag bereichern, über Freunde und Ehepartner unterschiedlicher Nationalitäten bis zum Schüleraustausch, um nur drei Beispiele zu nennen.

Das Europäische Parlament, das für die kommenden fünf Jahre neu gewählt wird, bildet somit die direkt legitimierte Vertretung aller Europäer. Dabei ist wichtig, dass die gemeinsamen Werte von Demokratie und Menschenrechten vor Nationalismus und einer Politik der Vereinfachung geschützt werden müssen. Daher appellieren die Politiker an die Bevölkerung, sich bis zur Wahl über die Vorstellungen der Parteien zu informieren und nachzufragen. Jedem sollte jedoch klar sein, dass einfache Antworten keine Lösungen aufzeigen, heißt es in dem Appell. Sonst könne gezielte Fehlinformation die Debatte vergiften.

Am morgigen Samstag wollen alle vier Parteien „unter einem Dach“ auf dem Platz vor der Sparkasse noch einmal für die Beteiligung an der Europawahl werben.