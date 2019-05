Seit Donnerstag läuft zum vierten Mal die 72-Stunden-Aktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), bei der Jugendgruppen drei Tage Zeit haben, um ein soziales Projekt umzusetzen. Um 17 Uhr fiel in Senden und Ottmarsbocholt der Startschuss, bis theoretisch Sonntagnachmittag sollen die selbst gewählten Aufgaben erfüllt sein. Theoretisch deshalb, weil die Pfadfinderinnen und die Messdiener aus Ottmarsbocholt sowie die Pfadfinder, die Ministranten und die Landjugend in Senden entschieden haben, wegen der Erstkommunionfeiern am morgigen Sonntag den Abschlussgottesdienst schon auf heute Abend zu legen.

In Ottmarsbocholt soll durch den Bau von Insektenhotels und das Anlegen von Blühstreifen dem massiven Insektensterben aktiv entgegengetreten werden. Die Sendener Gruppen wollen durch die Umgestaltung des Außengeländes des Altenheimes St. Johannes die Lebensqualität von dessen Bewohnern verbessern. Unter anderem sollen hier auch mit dem Rollstuhl erreichbare Hochbeete angelegt sowie der verlandete und zugewucherte Teich zugeschüttet und durch eine Blumenwiese ersetzt werden.

Für gestern stand außerdem ein gemeinsames Fest mit den Bewohnern des Altenheims auf dem Programm. Zusätzlich sollen Palettenmöbel gebaut werden, die verschiedene Kindergärten für ihre Außengelände erhalten.