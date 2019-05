Der Ökumenische Jugendtreff Senden sucht ab Sommer Unterstützung. Zu Anfang August oder Anfang September bietet der Verein einem jungen Menschen die Möglichkeit, ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) zu absolvieren. Der Trägerverein führt in Senden, Ottmarsbocholt und Bösensell die gesamte Offene Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinde Senden durch. Neben den fünf Einrichtungen des Vereins – dem Jugendzentrum Vivo, dem Kindertreff Kubuz und dem Schülercafé Clatsch in Senden, den Jugendtreffpunkten in Ottmarsbocholt und Bösensell – gehören die Mädchenarbeit, die aufsuchende Jugendarbeit und die Arbeit mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen zu den Tätigkeitsfeldern.

Den Freiwilligen bietet sich so die Chance, einen vielfältigen und umfassenden Einblick in das Arbeitsfeld der Offenen Kinder- und Jugendarbeit zu erlangen. Dies sieht auch Felix Lenfers , der derzeitige FSJler so: „Durch die verschiedenen Angebote des Vereins mit unterschiedlichen Kindern und Jugendlichen ist die Arbeit sehr abwechslungsreich, bietet unterschiedliche Herausforderungen und macht sehr viel Spaß, da ich in allen Einrichtungen gebraucht werde.“

Die Freiwilligen werden in allen Einrichtungen eingesetzt und haben so mit verschiedenen Zielgruppen von Kindern und Jugendlichen zu tun. „Es macht sehr viel Spaß, sich auf jedes Kind und jeden Jugendlichen individuell einzulassen und so viele verschiedene Eindrücke zu sammeln“, resümiert Lenfers weiter.

In den letzten Jahren ist es dem Ökumenischen Jugendtreff oft gelungen, jeweils junge Menschen aus der Gemeinde Senden für das Freiwillige Soziale Jahr zu gewinnen. „Wir möchten gerade jungen Menschen aus Senden, Ottmarsbocholt oder Bösensell die Chance bieten, ortsnah Erfahrungen in der Sozialen Arbeit für ihr weiteres Leben zu sammeln. Für uns als Verein ist der Vorteil, jemanden zu gewinnen, der sich in Senden und eventuell auch schon in unseren Einrichtungen auskennt“, so Holger Rehring, pädagogischer Mitarbeiter des Ökumenischen Jugendtreffs, der für den Freiwilligendienst zuständig ist.