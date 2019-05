Erst wetteifern die Parteien mit Ideen, Inhalten und Konzepten um die Gunst der Wähler und dann kämpfen die Kommunen mit dem Wust der Daten. Jede Wahl ist eine logistische Herausforderung. In Senden „ist alles reibungslos verlaufen“, lautet auf WN-Anfrage die Bilanz im Rathaus.

Ganz selbstverständlich ist dieses Ergebnis nicht, denn erstmalig waren auf der technischen Ebene zwei neue Programm im Einsatz. „Ein guter Test für die kommende Kommunalwahl “, so das Fazit von Melanie Baßenhoff als Pressesprecherin der Gemeinde. Bei der Arbeit der rund 120 Wahlhelfer in den Wahllokalen sowie bei der Briefwahl und 15 Personen mit Zusatzfunktionen wie der Ergebnisentgegennahme oder EDV zählten nicht nur Sorgfalt und Präzision, auch das Thema Sicherheit blieb im Fokus des Wahlamtes unter der Federführung von Benedikt Wuttke. Deshalb wurde doppelt „abgerechnet“: Nach der telefonischen Übermittlung und Eingabe im Online-Programm „Votemanager“, das beim IT-Dienstleister citeq liegt, erfolgt auch eine Offline-Erfassung, um Hackern keine Chance zu geben, schildert Bassenhoff. Auch auf Strom- oder Internetausfälle seien die Verantwortlichen vorbereitet gewesen.

Die größte Überraschung der Wahl liegt denn wohl auch in ihrem Ausgang. Die Grünen fuhren mit 25,01 Prozent nicht nur mehr als eine Verdoppelung der Stimmen in Gesamt-Senden ein, sondern heimsten in den Wahlbezirken Huxburg, Langeland und Kita Am Schloss sogar mehr Zustimmung als die CDU ein. Beispiel Huxburg: von 747 Wahlberechtigten gingen 387 zur Urne und davon setzten 128 ihre Kreuzchen bei der Öko-Partei, 22 mehr als bei der CDU.

Die Wahllokale, bei denen die AfD punkten konnte, sind Kita Langeland (9,26 Prozent = 54 Stimmen), Kita Drachenwiese (9,06) und Kita Buskamp (9,04), am wenigsten Rückhalt bekamen die Rechtspopulisten in Ottmarsbocholt (Speicher: 4,91 Prozent) sowie in den Briefwahlbezirken drei und eins (3,62 beziehungsweise 4,93 Prozent).

Der „bunte Strauß“ von Parteien, die unter Sonstige zusammengefasst werden, fand an der Kita Drachenwiese mit 11,37 Prozent am meisten Zuspruch, unter den kleinen Gruppierungen fließt „Die Partei“ dort mit zehn Stimmen in die Statistik ein.

Ob und inwieweit die Resultate der Europawahl ein Gratmesser für den Ausgang der Kommunalwahl in 2020 ist, schätzten die Parteien am Wahlabend unterschiedlich ein. Dass sich die neuen Präferenzen wohl nur bedingt übertragen lassen, prägte im Sendener Rathaus das Meinungsbild.

Bürgermeister Sebastian Täger äußerte auf Anfrage der WN gleichwohl, dass als Trend erkennbar sei: „Die Bedeutung ökologischer Themen nimmt für die Bürger zu.“