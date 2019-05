Wertschätzen und wohlfühlen

Der DRK-Bewegungskindergarten am Schloss hält nicht nur die eigenen Schützlinge fit, sondern hat auch selbst einiges in Bewegung gesetzt in seiner „Branche“. Nicht nur als erster „Bewegungskindergarten“ im Kreis Coesfeld, sondern auch als erste Einrichtung dort, die sich besonderer Sprachförderung verpflichtet sah oder ebenso den Titel „ Haus der kleinen Forscher “ einheimste. Mit einer Nasenlänge voraus unter den Kollegen im Kreis. Auch bei den Öffnungszeiten von 7 bis 18 Uhr leistet die Kita Pionierarbeit. Doch nicht die Zertifikate zählen für Leiter Eugen Scholle, betonte dieser, als am Montag der 25. Geburtstag der Einrichtung gefeiert wurde.

Nicht die Zertifikate zählen, sondern der „Spirit“

Vielmehr komme es auf den „Spirit“ an, der in der Tagesstätte herrscht. Mit „Freude und Wertschätzung gegenüber dem Kind zu arbeiten“ sei das Entscheidende, hob Scholle hervor. Der seiner eigenen Rolle nur bescheidene Bedeutung zumaß: „Ein Leiter ist nichts ohne ein hervorragendes Team“, unterstrich der Diplom Sozialpädagoge, der eine Kita mit 70 Kindern in vier Gruppen führt. Der Applaus, den Scholle und sein 20-köpfiges Team dafür von den Jubiläumsgästen erhielten, dürfte Ansporn sein.

Ebenso wie das Kompliment vom fachlichen Kollegen: „Ihr habt Maßstäbe gesetzt“, richtete sich Dirk Wallkötter als Sprecher der Leiterrunde der Tageseinrichtungen in Senden an das Team der DRK-Kita Am Schloss.

Für die Belegschaft überreichte Magdalena Schulze Hillert einen Blumenstrauß an den Chef: „Damit die Zusammenarbeit weiterhin so farbenfroh weitergeht.“ Eine Leinwand mit dem Logo, die noch weiter kreativ ausgestaltet werden soll, übergab Anke Hildebrandt als Elternvertreterin mit einem Dank an Scholle und seine Mitarbeiterinnen.

Ehemalige Grundschule wird zur Tagesstätte

Einen Sprung in den Anfangsphase der Kita, die 1994 in der ehemaligen Grundschule der britischen Nato-Angehörigen ihr Domizil fand, nahm Alfred Holz als erster Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Senden vor. Holz erinnerte auch daran, dass am Schloss mehrmals in Notsituationen Unterstützung geleistet wurde, indem Raumengpässe oder der Ausfall einer Kita (wie nach dem Brand an der Drachenwiese) aufgefangen wurden. Bürgermeister Sebastian Täger knüpfte wieder an dem „Geist“, der in der Kita herrscht, an: „Die größte Auszeichnung ist, dass sich hier alle wohlfühlen.“

Was die Sprösslinge durch Gesangs- und Tanzdarbietungen während der Feier auch unter Beweis stellten.