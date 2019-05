Der schwarze Kontinent – diese Assoziation steckt tief in den Köpfen der Europäer, wenn Afrika auch nur erwähnt wird. Alois und Elisabeth Gerding kommen ganz andere Farben in den Sinn, Farben des Aufblühens, des Wandels, der Entwicklung. Das Orange der Schuluniformen, die im Adolph-Kolping-Ausbildungszentrum getragen werden, steht stellvertretend für einen mindestens punktuellen Fortschritt. An dem das Ehepaar aus Senden erheblichen Anteil hat. Sie bilden die Uganda-Hilfe Senden auf ihren vier Schultern lastet viel Arbeit bei der Akquise von Unterstützung und bei der Planung, die Perspektiven für ihre Schützlinge in Ostafrika zu verbessern.

„ Wir möchten keine Almosen, sondern Hilfe, um uns selbst helfen zu können. Wir möchten keine Almosen, sondern Hilfe, um uns selbst helfen zu können. “ Pfarrer Thomas Barungi

Alois und Elisabeth Gerding bilden einen Pfosten für den Brückenschlag nach Uganda. Dort bildet Pfarrer Thomas Barungi den zweiten Pfosten, auf dem viel Verantwortung lastet. Barungi machte gerade während einer Deutschland-Visite bei seinem Doktorvater in Paderborn Station in Senden. Der 47-Jährige ist Pfarrer in einem Gebiet, das etwa 30 Kilometer von dem Ausbildungszentrum entfernt liegt. Barungi leitet, gleichsam als Aufgabe on top, die Einrichtung in Kakumiro mit Vorschule, Schule im Primarbereich (bis zur siebten Klasse) und Internat. Das Ausbildungszentrum betreibt auch eine Farm – zur Selbstversorgung unter nachhaltiger Bewirtschaftung und um anschauliche Bildungsarbeit zu leisten.

Unterricht in Theorie und Praxis

Den Beruf des Landwirts schmackhaft zu machen findet Barungi ebenso wichtig, wie die Möglichkeit, mit dem Traktor technische Zusammenhänge zu erklären und die Schüler selbst tüfteln zu lassen. Für ihn ist die Marschroute für einen Fortschritt in seiner Heimat und in ganz Afrika klar: „Wir möchten keine Almosen, sondern Hilfe, um uns selbst helfen zu können.“ Genau dieser Devise folgt auch das jahrelange Engagement des Ehepaars Gerding, das sich schon sechs Mal in Uganda davon überzeugt hat, dass die Spenden direkt in die Projekte – Schulgebäude, Unterkünfte, Ausstattung – fließen. Die Reisen sind nicht „ohne“, aber die Freude der Menschen entschädige für manche Beschwerlichkeit, so das Ehepaar.

Pfarrer Thomas Barungi plant mit Alois und Elisabeth Gerding das weitere Vorgehen bei den Hilfsprojekten in Uganda. Foto: di

Und was ebenfalls anspornt: Die Solidarität aus Senden und der Region sei weiterhin hoch, resümierten Elisabeth und Alois Gerding dankbar.

Rühren in großen Töpfen für die Schulküche

Für das nächste Vorhaben, das ihnen sowie Pfarrer Barungi am Herzen liegt, rühren sie buchstäblich in großen Töpfen – und die Spenden-Trommel: Die Sendener Uganda-Hilfe möchte den Neubau eines Küchen-Gebäudes in Kakumiro stemmen. Das müsste etwa 200 Quadratmeter groß sein und fünf Kochstellen bieten, um die 290 Schüler im Adolph-Kolping-Zentrum mit gemeinsamen Mahlzeiten zu versorgen. Auf 27 000 Euro belaufen sich die kalkulierten Kosten – weil das Team des Ausbildungszentrums Eigenleistungen beisteuert.