Der Baubeschluss ist gefällt. Einstimmig machte der Gemeindeentwicklungsausschuss in seiner jüngsten Sitzung den Weg frei für die Sanierung der Toilettenanlage auf dem Schulhof der Geschwister-Scholl-Schule. Damit ist die Weiche gestellt. Aber es sind noch Fragen offen.

Denn bei der Fassadengestaltung wollten sich die Mandatsträger nicht festlegen. Folgende Varianten standen im Raum: Erstens eine Holzverschalung, die modern wirkte, aber unter anderem anfälliger gegenüber Vandalismus zu sein schien, wie eine Befürchtung lautete. Zweitens eine Klinkerfassade, die mit Mehrkosten von etwa 28 000 Euro verbunden wäre, wie Klaus Mende, stellvertretender Leiter des kommunalen Bau-Ressorts, den Fraktionen erläuterte. Bei diesem Entwurf plagten manchen Politiker ästhetische Bedenken. Denn: Ein Klinker im bisherigen Ton sei wohl nicht mehr zu bekommen. Weshalb der Architekt eine Kombination von zwei Farben in der Außenfassade vorschlug.

Fassadengestaltung in nächster Sitzung klären

In ihrer nächsten Sitzung wollen sich das die Volksvertreter im Gemeindeentwicklungsausschuss genauer ansehen, weshalb der beauftragte Architekt am 27. Juni mitsamt Anschauungsmaterial in das parlamentarische Gremium kommen soll.

„ Die größte Hürde ist genommen. Die größte Hürde ist genommen. “ Klaus Mende über den Baubeschluss der Kommunalpolitiker

Für Mende ist trotz der gestalterischen Frage „die größte Hürde genommen“, wie der stellvertretende Fachbereichsleiter gegenüber den WN betonte. Finanziell ruht das Vorhaben ebenfalls auf einem soliden Fundament: 250 000 Euro finden sich im laufenden Haushalt der Gemeinde, weitere 70 000 Euro, so die bisherige Planung, fließen aus dem Topf „Gute Schule“ in die Maßnahme. Eine Summe in dieser Größenordnung ist von pauschalen Fördermitteln noch übrig, weil die Umgestaltung des Schulhofes der Realschule nach aktuellem Stand unter den erwarteten Kosten bleibt.

Baustart soll im Herbst erfolgen

Der Baustart für die Sanierung der Toilettenanlage, deren Innenleben komplett erneuert und neu zugeschnitten wird, soll noch in diesem Jahr, wahrscheinlich im Herbst, erfolgen, erklärte das Bauamt auf Anfrage.