Das Schützenfest der Schützenbruderschaft Bredenbeck-Wierling, das am Wochenende vom 14. bis 17. Juni (Freitag bis Montag) im Zelt auf dem Hof Schulze Mönking in Bredenbeck stattfindet, rückt immer näher – die Vorbereitungen sind im vollen Gange.

Die Fahnenschläger fühlten sich bereits soweit vorbereitet, dass sie ihren eingeübten Schlag nun dem ersten Vorsitzenden und einigen geladenen Gästen vorführen konnten. Josef Winkelheide war begeistert, wenn auch der Fahnenschlag noch nicht perfekt gelang, so die Mitteilung.

Für das amtierende Königspaar David Nosthoff und Desiree Reckmann und ihre Ehrendamen wurde eigens ein Autoanhänger als Kutsche umfunktioniert. Zudem wurden schon die ersten Werbebanner und Plakate angebracht, damit alle Sendener über die Festfolge informiert sind.

Für das Jux-Turnier „Bullriding und Wettnageln“, das am Festsamstag ab 18 Uhr startet, werden noch Teilnehmer gesucht. Hierzu sind Team-Anmeldungen per E-Mail (lenfers-marc@web.de) oder unter ✆ 0 16 0 / 90 21 68 38 möglich. Auch kurzfristige Anmeldungen vor Ort werden noch angenommen. Die Teams sollten Mitspieler umfassen und die Teilnehmer mindestens 14 Jahre alt sein. Im Anschluss an das Juxturnier spielt DJ Sascha von der „Musik-Factory“ zum gemütlichen Dämmerschoppen auf.

Am Sonntag Juni findet um 9 Uhr die Gefallenenehrung am Kriegerdenkmal in Senden statt. Anschließend marschieren die Schützen zum Festzelt, wo die Schützenmesse abgehalten wird. Danach wird zum Frühschoppen angetreten.

Am Montag beginnt gegen 11.30 Uhr das Vogelschießen. Nach der Proklamation des neuen Königspaares wird die Festgesellschaft zunächst aufgelöst. Der Festabend beginnt um 19.30 Uhr mit der Polonaise und dem Fahnenschlag. Daran schließt sich der Festball mit dem neuen Königspaar, Gratulanten und Gästen an. Für musikalische Unterhaltung sorg an diesem Abend die „Start-Up Partyband“ aus Reken. Alle Termine zum Fest sind auf der Internetseite des Schützenvereins zu finden.