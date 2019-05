Die beiden Töchter von Familie Maus verbringen jede freie Minute in der Werkstatt – sie wollen eine Rakete bauen. Während die Mäuseeltern ihren Nachwuchs eher belächeln, schafft der das Unmögliche: Die Rakete kann tatsächlich fliegen du die beiden Mäuse starten zu einer Reise durch das All.

Das ist der Anfang der Geschichte von Lea Teuwen , die über 50 Kindergarten- und Grundschulkinder Mitte Juni in der Ottmarsbocholter Sporthalle aufführen möchten. Dabei kommen auch zahlreiche Zirkuselemente zum Tragen: Jongleure, Clowns, Bauchtänzerinnen, Zauberer, Einradfahrer, Bodenakrobaten und eine wilde Affen-bande sind in das Geschehen eingebunden.

An drei Orten finden die Proben statt: Im Kubuz im evangelischenGemeindezentrum, wo etwa 30 Kinder teilnehmen, so in den Kindertagesstätten Langeland in Senden sowie St. Urban in Ottmarsbocholt, wo jeweils rund 15 Kinder dabei sind.

Die Idee kam nach der Aufführung des an Pippi Langstrumpf angelehnten Stückes „Wir machen uns die Welt, so wie sie uns gefällt“ der Jugendkunstschule Senden in der Steverhalle auf. „Nach der Premiere kam Michael Niehues auf mich zu und meinte, solche Aufführungen sollten öfter stattfinden“, berichtet Lea Teuwen. Er brachte nicht nur seine Firma Niehues Hydraulik als Sponsor ins Spiel, sondern holte auch noch die Sparkasse Westmünsterland ins Boot, so dass zügig mit dem neuen Projekt begonnen werden konnte.

Die beiden Sechsjährigen, Jan und Tim, waren auch beim Langstrumpf-Stück schon dabei. „Als dann gefragt wurde, wer bei dem neuen Stück mitmachen wollte, waren wir sofort begeistert“, erklären sie. „Es macht total Spaß“, bekräftigt auch die siebenjährige Maxi.

Seit Anfang April proben die Kinder regelmäßig. Am 16. Juni ist die Aufführung in der Ottmarsbocholter Sporthalle geplant. „Der Eintritt ist frei, aber es gibt nur eine begrenzte Zahl an Plätzen“, erläutert Teuwen. „Bei der Vergabe werden die Angehörigen und Freunde der teilnehmenden Kinder bevorzugt“, bittet sie um Ver-ständnis.