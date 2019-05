Gemeinschaft umspannt Globus

Ganz verbannt hat sie die Kartoffeln nicht. Doch in einer kleinen Revolution der Klosterküche tischt Schwester Gertrud den Sendener Klarissen nun auch indonesische Köstlichkeiten auf. Und ist zusammen mit ihren Mitschwestern Veronika und Gertrud nicht nur in kulinarischer Hinsicht eine Bereicherung für das Sendener Kloster: Die drei Nonnen aus Indonesien verbringen zwei Jahre in St. Klara und genießen die interkulturelle Gemeinschaft, in der jetzt viel öfter Reis auf dem Speiseplan steht.

„ Wir merken, wie sehr die Schwestern uns unterstützen, ohne sie wäre es für uns sehr schwierig Wir merken, wie sehr die Schwestern uns unterstützen, ohne sie wäre es für uns sehr schwierig “ Schwester Fideli, Äbtissin in Senden

„Wir merken, wie sehr die Schwestern uns unterstützen, ohne sie wäre es für uns sehr schwierig“, freut sich Äbtissin Fidelis über die internationalen Gäste in ihrem Haus. Denn die Sendener Nonnen werden immer älter und sind für jeden Nachwuchs dankbar. Die indonesischen Schwestern haben den Entschluss, zwei Jahre bei deutschen Klarissen zu leben, im Handumdrehen gefällt: „Für uns war diese Entscheidung sofort klar“, erzählt Schwester Veronika. Mit Briefen hielten die Nonnen aus Indonesien und Deutschland schon bevor Daniela, Gertrud und Veronika nach Senden zogen, Kontakt. Und Schwester Veronika verbrachte von 2002 bis 2003 sogar schon zwei Jahre in St. Klara, um ihre Deutschkenntnisse zu verbessern.

Einblicke ins Klosterleben in Senden 1/10 Die Schwestern Veronika, Daniela und Gertrud (v.l.) leben zwei Jahre in ihrem Mutterkloster in Senden. Foto: hha

Schwester Martina rührt seit vielen Jahren in großen Töpfen für die Ordensgemeinschaf Foto: ma

Beim Klosterjubiläum im Jahr 2012. Foto: sff

Die Ordensschwestern werden alljährlich von Ottmarsbocholter Narren besucht. Foto: di

Die Kordel und ihr Glauben verbindet die Schwestern rund um den Globus. Foto: ma

Die Schwestern werden von vielen Freiwilligen aus Senden unterstützt. Foto: sff

Die Liturgie nimmt einen großen Stellenwert ein. Foto: ma

Immer wieder finden Freiluft-Gottesdienste im Kloster statt. Foto: Hannah Harhues

Die Sommer-Gottesdienste auf dem Klostergelände erfreuen sich großer Beliebtheit. Foto: Hanna Harhues

Gottesdienst in der Klosterkapelle. Foto: Kloster St. Klara

Ein „Traum“, im Mutterkloster zu leben

Für sie ist es eine wahre Ehre, in Senden zu leben. Denn die Abtei von Schwester Gertrud, Daniela und Veronika in Indonesien gründeten im Jahre 1976 die Sender Klarissen. „Es ist mein Traum, hier im Mutterkloster zu sein“, betont Schwester Veronika.

Frischen Wind bringen sie und ihre Mitschwestern in die Sendener Klostermauern und sind dabei auch dankbar für die Möglichkeit, sich bis Mai 2020 mit den dort lebenden Nonnen auszutauschen. „In Deutschland habe ich so viel gelernt“, erzählt Schwester Veronika mit leuchtenden Augen.

Klarissen seit 1952 in Senden Die Sendener Ordensschwestern folgen den Regeln der Heiligen Klara von Assisi. Gegründet wurde ihre Abtei 1952, nachdem deutsche Nonnen im Zweiten Weltkrieg aus Leitmeritz in Böhmen vertrieben wurden. In ihrer neuen Heimat im Münsterland lebten die Schwestern erst einige Zeit im Schloss Senden, bis im Jahre 1953 mit dem Bau ihres Hauses an der Klosterstraße 16 begonnen wurde. Dort bilden zurzeit 14 Schwestern und ihre Gäste aus Indonesien eine Gemeinschaft. Die Klarissen sind ein kontemplativer Gebetsorden und leben in Klausur. In ihrem Alltagsleben widmen sich die Ordensfrauen den Aufgaben, die in Haus und Garten anfallen, setzen sich jedoch auch mit Gebeten für Anliegen anderer Menschen ein, die ihnen per Brief, Anruf oder im „Fürbittkästchen“ zugetragen werden. ...

Im Nähzimmer, der Küche und im Garten können sich die Schwestern kreativ ausleben und gleichzeitig der Gemeinschaft etwas Gutes tun. Die ist sowieso ein sehr hohes Gut des Klosterlebens: „Es gibt sehr viele lustige Momente mit den anderen Schwestern“, lacht Schwester Gertrud. Und betont: „Ich freue mich, wenn sie dankbar sind, dass ich ihnen helfe.“

Kein Nachwuchsmangel in Indonesien

Die Leidenschaft für das Leben im Kloster ist den drei indonesischen Nonnen an der Nasenspitze anzusehen. „Das Gemeinschaftsleben, die Tagesordnung und die Kleidung faszinieren mich“, bringt Schwester Veronika ihre Motivation auf den Punkt.

Anders als deutsche Abteien, die händeringend nach Nachwuchs suchen, können sich die Klarissen in Indonesien vor jungen Kloster-Anwärterinnen kaum retten: Sieben Klöster führt der Orden von Schwester Veronika (47), Gertrud (31) und Daniela (32) in ihrem Heimatland und zwei weitere werden zurzeit gegründet. Für die drei indonesischen Schwestern liegt der Grund dafür auf der Hand: Junge Menschen gehen in dem asiatischen Land viel aktiver in die Kirche als deutsche Jugendliche – angezogen werden die Indonesier laut Schilderung der Schwestern von den zahlreichen Aktivitäten, die die Kirche ihnen bietet. Und auch das Klosterleben findet eher im Auge der Öffentlichkeit statt: „Wir werden vom Bischof eingeladen, bei großen Festen Konzerte zu spielen und Werbung für uns zu machen“, erklären die Schwestern. Vermissen tun sie aus ihrer Heimat wenig – hauptsächlich das gute Wetter. „Ich bin hier in Senden zu Hause“, lächelt Schwester Veronika.