Als Auftakt einer Infoserie zur Eindämmung der weltweiten Plastikflut stellten die Grünen in der Herrenstraße mikroplastikfreie Badezimmerprodukte vor. In vielen Shampoos, Flüssigseifen und anderen Hygieneartikel befinden sich oft ungeahnt Anteile dieser unerwünschten Partikel. Die jeweiligen Produkte lassen sich aber schnell über eine App wie Code Check auf ihre Nachhaltigkeit überprüfen, heißt es in der Pressemitteilung der Sendener Grünen.

Sie weisen noch auf einen anderen Ansatz hin: „In nur zehn Minuten kann man Haarseife selber herstellen“, betont Hannes Heemann, während er Passanten selbstgemachte Proben überreicht. Die passenden Rezepte seien im Internet verfügbar.

An einem der kommenden Marktdonnerstage werden die Grünen diese Aktion im Ortskern wiederholen, um noch mehr Sendenern anschaulich Wege zur Plastikvermeidung vorzustellen. Im Laufe des Jahres werden weitere nachhaltige Haushaltsprodukte aus Küche, Keller, Einkaufen etc. präsentiert.

„Der Klimawandel macht auch vor Senden nicht halt und muss das weitere politische Handeln prägen“, unterstreicht die Partei. Die Grünen werden in Kürze einen Antrag zur Ausrufung des Klimanotstandes in Senden einreichen.