Die Theater AG der Grundschule und der Kolpingsfamilie Bösensell führte in zwei Vorführungen auf dem Hof Große Hellmann das Stück „Die Erpressung“ von Gaby Janzen auf. Die 19 Schüler der ersten bis vierten Klasse, boten den Zuschauern eine spannende und zugleich lustige Geschichte unter Wasser. Sie zogen den Zuschauer mit in die Unterwasserwelt, in der die Haie den Thron erobern wollten. Um ihr Ziel zu erreichen, entführten sie die Prinzessinnen und erpressten den König, so die Handlung.

Die Schauspieler hatten des öfteren die Lacher des Publikums auf ihrer Seite – zum Beispiel, als die Prinzessinnen sich über die Raubfische lustig machten, während sie grade entführt wurden. In letzter Minute konnten die Meeresbewohner die Prinzessinnen befreiten und unter Beifall des Publikums, den Thronwechsel verhindern. Zusätzlich zu der Schauspielerischen Leistung der Kinder glänzte die Vorführung durch die Bühnengestaltung, die Kostüme, der Maske und der technischen Ausstattung.