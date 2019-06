Was es bedeutet, im siebten Himmel zu schweben, davon hätte wahrscheinlich auch Bernd Stünke nach seinem Königsschuss was erzählen können. Wenn Jugendliche sich so fühlen, weil sie frisch verliebt sind – und wie schnell diese Hochstimmung in Katzenjammer umschlagen kann – darüber hatte Thomas Lordiek eine amüsante Geschichte auf Lager. Das war einer der Programmpunkte, der am Sonntag beim Frühschoppen der Vereinigten Bauerschaften für Unterhaltung sorgte.

Zuvor hatte der Fahnenschlag des Schützen-Nachwuchses mit Timo Hoffmann, Tom Nacke, Max Närmann und Max Schnieder alle Blicke in der Halle Vollmer auf sich gelenkt. Schwungvoll und zackig ging es mit Modern Dance weiter. Beim Auftritt der Gruppe „Xplosion“ des ASV Senden befand sich Königin Verena Becker in einer Doppelfunktion. Einerseits saß sie auf dem Thron, andererseits war sie aber auch – zusammen mit Lucie Tebroke – selbst Trainerin der quirligen Mädchentruppe.

Von sichtlicher Wehmut gekennzeichnet waren die Worte, für die Oberst Peter Kock das Mikrofon in die Hand nahm und dabei zum Ausdruck brachte, was Werte einer vertrauensvollen Beziehung sind. Dabei bezog er sich auf die 30-jährige „tolle“ Zusammenarbeit im Offizierskorps mit Georg Goerdt, wofür diesem der goldene Verdienstorden verliehen wurde.

Im weiteren Verlauf konnte Vorsitzender Thomas Meermöller dann noch weitere Ehrungen treuer Schützen vornehmen.

Für 50-jährige Mitgliedschaft wurden ausgezeichnet: Heinrich Lagocki, Willi Lindfeld und Norbert Schulze Becking.

Seit 25 Jahren dabei sind: Andreas Beckhove, Josef Bouma, Frank Brüse, Hubert Falke, Tobias Harlake, Thomas Hoffmann, Manfred Hohelüchter, Reinhard Schäper und Hubert Schulze Hillert.

Den goldenen Verdienstorden erhielten Hubertus Köbbemann (30 Jahre Adjutant), Reinhard Holtermann (30 Jahre Fahnenoffizier) und Winfried Närmann (14 Jahre Vorstand, davon zehn Jahre Vorsitzender). Ebenfalls ausgezeichnet wurden Franz-Josef Hutters (24 Jahre Vorstand) sowie Christian Rohlmann (zehn Jahre Vorstand).